«Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»

1769888430

сегодня, 22:40

В матче 24-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Вест Хэм». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами у хозяев отметились: Жоао Педро (57'), Кукурелья (70') и Фернандес (90+2'). За гостей забивали Боуэн (7') и Саммервиль (36').

По итогам встречи «Челси» имеет 40 очков (4-е место), у гостей — 20 очков (18-е место).

В следующем матче «Челси» сыграет 7 февраля, соперником будет «Вулверхэмптон». «Вест Хэм» проведет следующий матч также 7 февраля (соперник — «Бернли»).