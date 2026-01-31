«Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»

В матче 24-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Вест Хэм». Встреча завершилась со счетом 3:2.
Голами у хозяев отметились: Жоао Педро (57'), Кукурелья (70') и Фернандес (90+2'). За гостей забивали Боуэн (7') и Саммервиль (36').
По итогам встречи «Челси» имеет 40 очков (4-е место), у гостей — 20 очков (18-е место).
В следующем матче «Челси» сыграет 7 февраля, соперником будет «Вулверхэмптон». «Вест Хэм» проведет следующий матч также 7 февраля (соперник — «Бернли»).
Честно, я не помню уже, когда проигрывая 0:2 синие в конце концов побеждали!
Давненько это было наверное.
В первом тайме ужасная игра в защите и нападении. Позорная прям. Стадион уже начал свистеть. Начало второго тайма тоже самое.
Но потом игра пришла, как только Палмер на свое место перешел и вышедшие Педро, Кукурелья и Фофана начали феерить. Нету и Фернандес начали играть.
Молтоки такой первый тайм выдали и потом не смогли устоять натиску, пропустили три гола. А в конце на нервах и потасовку устроили, не умеют достойно проигрывать. Я удивлен почему Траоре не дали красную, а только Тодибо?! Да и Тодибо наверное на игр пять надо удалять за такие бешеные глаза.
Короче Росеньор и Ко сами создали проблему с ротацией а ля Мареска и сами же ее героически преодолели)) Молодцы конечно!
