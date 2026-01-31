Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Челси» одержал волевую победу над «Вест Хэмом»

сегодня, 22:40
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

В матче 24-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Вест Хэм». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами у хозяев отметились: Жоао Педро (57'), Кукурелья (70') и Фернандес (90+2'). За гостей забивали Боуэн (7') и Саммервиль (36').

По итогам встречи «Челси» имеет 40 очков (4-е место), у гостей — 20 очков (18-е место).

В следующем матче «Челси» сыграет 7 февраля, соперником будет «Вулверхэмптон». «Вест Хэм» проведет следующий матч также 7 февраля (соперник — «Бернли»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Наполи» обыграл дома «Фиорентину» в матче Серии А
Сегодня, 22:00
«Арсенал» разгромил «Лидс» в матче чемпионата Англии
Сегодня, 19:55
«Штурм» с российским вратарём обыграл «Бранн» в 8-м туре Лиги Европы
Вчера, 01:00
Гол вратаря Трубина «Реалу» на 98-й минуте вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ
29 января
«Барселона» разгромила «Копенгаген»
29 января
«Манчестер Сити» победил дома «Галатасарай»
29 января
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:17
и все таки характер есть у аристократов. и Росеньор удачно замены ввел, и забрал матч. болельщиков Челси с волевой победой!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 23:05
Второй гол Челси не должны были засчитывать, так как Делап при Атаке вырубил локтем Мавропанаса. Куда ВАР смотрел?!?! Который раз убеждаюсь, что вар- это фикция.
azkan
azkan
сегодня в 22:53, ред.
С волевой победой Челси!
Честно, я не помню уже, когда проигрывая 0:2 синие в конце концов побеждали!
Давненько это было наверное.
В первом тайме ужасная игра в защите и нападении. Позорная прям. Стадион уже начал свистеть. Начало второго тайма тоже самое.
Но потом игра пришла, как только Палмер на свое место перешел и вышедшие Педро, Кукурелья и Фофана начали феерить. Нету и Фернандес начали играть.
Молтоки такой первый тайм выдали и потом не смогли устоять натиску, пропустили три гола. А в конце на нервах и потасовку устроили, не умеют достойно проигрывать. Я удивлен почему Траоре не дали красную, а только Тодибо?! Да и Тодибо наверное на игр пять надо удалять за такие бешеные глаза.
Короче Росеньор и Ко сами создали проблему с ротацией а ля Мареска и сами же ее героически преодолели)) Молодцы конечно!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 