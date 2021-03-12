В 25 Рейна Пепе Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 33 Ачерби Франческо Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 84 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

З 4 Габаррон Патрик Хиль Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 82 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 77 Марушич Адам Ударов всего: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 26 Раду Штефан Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 71 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 84

П 10 Альберто Луис Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

Н 11 Корреа Хоакин Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 76

П 6 Лейва Лукас Ударов всего: 2 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 70

П 21 Милинкович-Савич Сергей Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 96 Фарес Мохаммед Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 70

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 76

Запасные игроки

В 71 Алиа Марко

В 1 Стракоша Томас

З 37 Мусаккьо Матео

З 14 Худт Уэсли

П 32 Катальди Данило

П 19 Лулич Сенад Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20

П 16 Пароло Марко

П 7 Перейра Андреас Ударов всего: 1 Пасы: 2 Минут сыграно: 10

П 18 Эскаланте Гонсало Голевые передачи: 1 Перехваты: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 20

Н 20 Кайседо Фелипе Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 14