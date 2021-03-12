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3 : 2
завершен
вчера, 17:00
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Стадион Олимпико
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Милинкович-Савич Сергей
ассистент Раду Штефан
|1:0
|14’
|29’
|1:1
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Нванкво Симеон
ассистент Магальян Лисандро
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Альберто Луис
ассистент Иммобиле Чиро
|2:1
|39’
|50’
|2:2(П)
|Нванкво Симеон
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Кайседо Фелипе
ассистент Эскаланте Гонсало
|3:2
|84’
|53’
|Джиджи Коффи
|78’
|Рисполи Андреа
|83’
|Петриччоне Якопо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Джиджи Коффи
|Магальян Лисандро
|65’
|Рисполи Андреа
|Реца Аркадиуш
|Лулич Сенад
|Фарес Мохаммед
|70’
|Эскаланте Гонсало
|Лейва Лукас
|70’
|70’
|Бенали Ахмед
|Перейра Педру
|Кайседо Фелипе
|Корреа Хоакин
|76’
|Мурики Ведат
|Иммобиле Чиро
|76’
|Перейра Андреас
|Раду Штефан
|83’
|88’
|Ди Кармине Самуэль
|Петриччоне Якопо
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|25
|Удары по воротам
|6
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|6
|Удары в створ
|3
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|9
|Фолы
|11
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|5
|Угловые
|1
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|5
|Офсайды
|1
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|1
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|3
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