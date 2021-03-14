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0 : 1
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:40
|49’
|0:1
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Политано Маттео
ассистент Зелински Петр
|26’
|Максимович Никола
|70’
|Ди Лоренцо Джованни
|Эрнандес Тео
|86’
|89’
|G.
|Ребич Анте
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Осимхен Виктор
|Мертенс Дрис
|Ребич Анте
|Крунич Раде
|60’
|Салемакерс Алексис
|Кастильехо Самуэль
|60’
|Диас Браим
|Чалханоглу Хакан
|60’
|Мейте Суалихо
|Кессье Франк
|67’
|75’
|Элмас Эльхиф
|Зелински Петр
|Хауге Йенс
|Леау Рафаэл
|79’
|79’
|Бакайоко Тьему
|Демме Диего
|79’
|Мариу Руй
|Политано Маттео
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|13
|Удары по воротам
|15
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|5
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|9
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|5
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|1
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|3
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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А все так хорошо начиналось.
Нужно собраться уже!
А все так хорошо начиналось.
Нужно собраться уже!