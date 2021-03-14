В 25 Оспина Давид Фолов заработано: 1 Спасений: 5 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 22 Ди Лоренцо Джованни Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 26 Кулибали Калиду Перехваты: 2 Выносы: 8 Пасы: 53 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 19 Максимович Никола Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 23 Хисай Эльсеид Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 38 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 4 Демме Диего Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 80

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 75

П 8 Руис Фабиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 8 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Пасы: 57 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

Н 14 Мертенс Дрис Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 59

П 21 Политано Маттео Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 80

Запасные игроки

В 16 Контини Никита

В 1 Мерет Алекс

З 3 Зедадка Карим

З 38 Констанцо Давиде

З 6 Мариу Руй Выносы: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 16

П 5 Бакайоко Тьему Фолов совершено: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 10

П 68 Лоботка Станислав

П 7 Элмас Эльхиф Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 15

Н 9 Осимхен Виктор Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 31