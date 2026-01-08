Футболисты «Челси» проиграли в первом матче под руководством Росеньора

1767821464

сегодня, 00:31

«Челси» со счетом 1:2 уступил «Фулхэму» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей забитыми мячами отметились Рауль Хименес (55-я минута) и Гарри Уилсон (81). У проигравших отличился Лиам Делап (71). С 22-й минуты «Челси» играл вдесятером из-за удаления защитника Марка Кукурельи.

«Челси» провел первый матч под руководством Лиама Росеньора. Англичанин стал главным тренером 6 января, заключив контракт до 2032 года. Он сменил на этой должности итальянца Энцо Мареску, который был уволен 1 января.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси», который не побеждает на протяжении пяти матчей, занимает 7-е место с 31 очком. «Фулхэм» располагается на 8-й позиции, набрав также 31 очко. В следующем туре «Челси» примет «Брентфорд» 17 января, «Фулхэм» в этот же день сыграет в гостях против «Лидса».