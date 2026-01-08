Футболисты «Челси» проиграли в первом матче под руководством Росеньора

«Челси» со счетом 1:2 уступил «Фулхэму» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии.
В составе победителей забитыми мячами отметились Рауль Хименес (55-я минута) и Гарри Уилсон (81). У проигравших отличился Лиам Делап (71). С 22-й минуты «Челси» играл вдесятером из-за удаления защитника Марка Кукурельи.
«Челси» провел первый матч под руководством Лиама Росеньора. Англичанин стал главным тренером 6 января, заключив контракт до 2032 года. Он сменил на этой должности итальянца Энцо Мареску, который был уволен 1 января.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси», который не побеждает на протяжении пяти матчей, занимает 7-е место с 31 очком. «Фулхэм» располагается на 8-й позиции, набрав также 31 очко. В следующем туре «Челси» примет «Брентфорд» 17 января, «Фулхэм» в этот же день сыграет в гостях против «Лидса».
Потом хотели героически провести результативный матч. И вроде сравняли счет, а потом пошли замены, вывели Ачампонга и случился второй гол Фулхэма. Я видел повтор. Перед этим эпизодом ВАР упустил явный офсайд. Как так?! Ни судья на бровке, ни судья на ВАРе не посмотрели! Точно судью на мыло!
Я не хочу оправдать поражение. Сами виноваты. Но гол был забит не правильно!
А зачем Педро выпустили?! Палмер более менее лучше играл!
Я в конце понял, что Эгбали сидел и показывал Росеньору как нужно молодых выпускать и наигрывать, чтобы потом их летом продавать!
Мне кажется, этим хозяевам все равно на результаты. Главное, чтобы оправдать свои вложения! А Росеньор точно будет делать, то что скажут они.
