Фалькао вернулся в «Мильонариос»

вчера, 23:23

Бывший форвард сборной Колумбии Радамель Фалькао заключил контракт с клубом «Мильонариос». Соглашение 39-летнего игрока с этой колумбийской командой рассчитано на полгода.

Фалькао уже выступал за «Мильонариос» в сезоне 2024/25. Тогда он забил 11 голов в 29 матчах.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:50
куда он только в итоге не сьездил, тока к валере не поехал
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:25
«Фалькао к нам не поедет…»
