Фалькао вернулся в «Мильонариос»
1767817385
Бывший форвард сборной Колумбии заключил контракт с клубом «Мильонариос». Соглашение 39-летнего игрока с этой колумбийской командой рассчитано на полгода.
Фалькао уже выступал за «Мильонариос» в сезоне 2024/25. Тогда он забил 11 голов в 29 матчах.
