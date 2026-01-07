«Барселона» забила пять голов «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании

В матче 1/2 финала Суперкубка Испании встречались «Барселона» и «Атлетик». Встреча завершилась со счетом 5:0.
Голами у хозяев отметились: Ферран Торрес (22'), Фермин Лопес (30'), Барджи (34'), Рафинья (38', 52').
В финале «Барселона» сыграет против победителя пары «Атлетико» — «Реал».
Атлетик совершенно мертвый, безынициативный и лишенный мотивации. Тайм 2-й, вышел Ямаль и сразу началось пижонство, ввиде паса шведой и тп. Доигрывали команды по принципу- "одни не хотят, другие не могут"... Не люблю я такие расслабляющие игры, именно в преддверии финала. Понятно, что Реал не будет так играть, там состав сильней и мотивации больше. Ну вобщем посмотрим. Видимо, как и предполагалось, финал будет Барселона-Реал. Тем интересней. Плохо только то, что ошибки в обороне каталонцев никуда не делись.
Барсу с победой!!!
Отличный матч, кажись 5-й подряд сухарь!
Сегодня получалось практически все.
прессинг,реализация, ну и то , что не тормозили после забитого гола.
Да, конечно не без косяков в защите , пару раз атлеты простили
Но тем не менее , Все сегодня красавцы.
Всех с отличной победой, теперь осталось не подкачать в финале.
