«Барселона» забила пять голов «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании

вчера, 23:50
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 0Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

В матче 1/2 финала Суперкубка Испании встречались «Барселона» и «Атлетик». Встреча завершилась со счетом 5:0.

Голами у хозяев отметились: Ферран Торрес (22'), Фермин Лопес (30'), Барджи (34'), Рафинья (38', 52').

В финале «Барселона» сыграет против победителя пары «Атлетико» — «Реал».

112910415
112910415
сегодня в 00:37
нормальный шаг вперед !
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:35
Я как любитель АПЛ скажу АПЛ лучшая лига со мной согласятся и фаны примеры, зачем устраивать этот цирк? 1/2финала супер кубка Испании, еше бы ответные матчи сделали бы 🤡
ABir
ABir
сегодня в 00:34
Атлетик оказался случайным пассажиром на этом восточном празднике футбола.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:32
Почему Атлетик и Атлетико в месте не свели? Оба мертвые команды не ровня Реала и Барселоне. Хотят увидеть Эль классико в финале? Да бы развлекать арабов, деньги заплочено немеренно. Ожидаемый результат в одну калитку. Завтра Реал разгромит Атлетико.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:17
Полное доминирование! Уничтожение! Сомнений не было в победе, Атлетик очень плохо играет, но тем не менее вынесли.
Это вроде как пятая игра без пропущенных. Так держать!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:08, ред.
Долгожданная манита!
Отличный матч, кажись 5-й подряд сухарь!
Сегодня получалось практически все.
прессинг,реализация, ну и то , что не тормозили после забитого гола.
Да, конечно не без косяков в защите , пару раз атлеты простили
Но тем не менее , Все сегодня красавцы.
Всех с отличной победой, теперь осталось не подкачать в финале.
Capral
Capral
сегодня в 00:06, ред.
Писать особо нечего. Довольно скучный и невыразительный 1-й тайм, который скрасили только четыре гола Барселоны. Вот, чем хорош Раф, что может, какое-то время оставаться в тени, но в нужный момент "взорваться, забить или сделать голевой пас. Без Ямаля 1-й тайм получился более командный и раскрепощенный. Никто не передерживал мяч, никто не пижонил и в социальном плане получился продуктивным, но возможно не хватало игровой направленности.

Атлетик совершенно мертвый, безынициативный и лишенный мотивации. Тайм 2-й, вышел Ямаль и сразу началось пижонство, ввиде паса шведой и тп. Доигрывали команды по принципу- "одни не хотят, другие не могут"... Не люблю я такие расслабляющие игры, именно в преддверии финала. Понятно, что Реал не будет так играть, там состав сильней и мотивации больше. Ну вобщем посмотрим. Видимо, как и предполагалось, финал будет Барселона-Реал. Тем интересней. Плохо только то, что ошибки в обороне каталонцев никуда не делись.

Барсу с победой!!!
DXTK
DXTK
вчера в 23:59
В таких случаях говорят Победа Барселоны на классе........!!!!

PS хотя сейчас после 5-0 опять найдутся те кто будет недоволен игрой Барсы и Флика как тренера.......
Nenash
Nenash
вчера в 23:59
Бильбао прибыл из Сегунды. Неприятный матч для Флика.. 🤔
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:58
Барджи отправит Ямаля лавку полировать
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:56
Барса так от души прониклась к Кубку...
