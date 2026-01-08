Систему целевого набора для подготовки тренеров апробируют в Оренбурге

1767849600

Профильные вузы Оренбургской области апробируют систему целевого набора по направлениям, осуществляющим подготовку тренеров, для решения кадрового вопроса. Об этом сообщила заместитель министра физической культуры и спорта региона Татьяна Золина.

«Параллельно в регионе проходит апробацию система целевого набора в профильные вузы по специальностям „Физическая культура“, „Спорт“ и „Адаптивная физкультура“. У выпускников появится возможность заключить договоры с организациями, гарантированно трудоустраиваются в местные спортивные учреждения, получая при этом поддержку в виде целевых стипендий и социальных гарантий», — говорится в ответе замминистра на запрос агентства.

Программа «Земский тренер»

Целевой набор, а также государственная программа «Земский тренер», реализация которой началась в Оренбургской области с 2026 года, по словам Золиной, позволяют системно решать кадровые вопросы. Такие меры обеспечивают отрасль квалифицированными специалистами и создавая условия для развития массового спорта во всех уголках региона.

«Анализ тренерско-преподавательского состава Оренбургской области за последние два года показывает неоднозначную динамику. С одной стороны, отмечен позитивный тренд роста квалификации кадров — число тренеров с высшим профессиональным образованием увеличилось, что свидетельствует о целенаправленной работе по привлечению в отрасль специалистов с серьезной теоретической подготовкой. Особенно заметен этот рост в ключевых для региона видах спорта, таких как легкая атлетика и футбол. Однако на фоне этих достижений сохраняются и тревожные тенденции», — обратила внимание замминистра.

Общая численность тренерско-преподавательского состава за два года в Оренбуржье сократилась на 34 человека. Наиболее значительное уменьшение произошло в сфере образования, где количество специалистов уменьшилось на 26 человек, отмечают в министерстве. Серьезное снижение наблюдается в таких традиционно сильных для региона видах как спортивная борьба, лыжные гонки и шахматы, где нехватка тренеров может негативно сказаться на подготовке спортивного резерва. Особую озабоченность министерства вызывает сокращение тренеров со средним специальным образованием. Это звено, по информации Золиной, традиционно составляют костяк работы на местах: в детско-юношеских секциях и начальной подготовке.

«Сложившаяся ситуация требует комплексных мер: сохранения существующих программ поддержки, разработки дополнительных стимулов для удержания опытных специалистов и создания условий для возвращения в профессию тренеров, покинувших сферу. Успешное решение этих задач позволит не только стабилизировать кадровую ситуацию, но и создать прочный фундамент для развития массового и профессионального спорта в Оренбургской области на годы вперед», — считают в министерстве.