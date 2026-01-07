«Зенит» согласился продать Жерсона в «Крузейро» за €30 млн

Руководство петербургского «Зенита» готово продать футболиста Жерсона в бразильский «Крузейро», если за него заплатят €30 млн. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Дан Абреу.
По информации источника, «Зенит» отклонил предложение «Крузейро» в размере €27 млн, выставив новые условия для осуществления сделки. Отмечается, что бразильский клуб согласится с ними и завершит трансфер полузащитника.
Ранее журналист Экрем Конур сообщил, что «Крузейро» достиг соглашения по условиям личного контракта с Жерсоном.
Жерсону 28 лет, он перешел в «Зенит» летом 2025 года из бразильского «Фламенго». Петербургский клуб заплатил за игрока €25 млн и подписал с ним контракт на пять лет. Полузащитник провел за «Зенит» 15 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча.
Дня два-три назад...
Декабрь 2026 итоговый расчёт...
Декабрь 2026 итоговый расчёт...
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые требовали 40 млн евро за игрока. " Но есть другое, более официальное якобы от Бруно Шпинделя "представленного, как директора "Крузейро" ну как-то так: "Зенит" - клуб, которому не нужны эти средства, но у нас есть стратегия, чтобы убедить российский клуб в том, что это выгодное предложение и что этот трансфер — лучший вариант для всех. Мы приложим все усилия ради игрока, который внесет большой вклад в клуб в плане взаимоотношений с игроками, на поле и в качестве лидера." Вот только официальной инфы от "Зенита" ноль. Ну то такое.
Всего наилучшего!
Тео Бонгонда сделал репост новости, что он может бесплатно покинуть «Спартак» зимой.
Как утверждают южноамериканские СМИ, 28-летний бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон, переходит в «Крузейро» за 27 млн.евро
Оплата будет осуществлена двумя трансферами по 13.5 млн. Первый транш при подписании договора, второй транш в декабре 2026 года.
"Гайч покидает ЦСКА за ₽15 млн: кони устали от 26-летнего форварда, прерывают его аренду в Крыльях Советов и расторгают с ним контракт, истекавший будущим летом.
Неустойка игроку за снятие аргентинского проклятья в атаке с ЦСКА уже сейчас (от Адольфо отказались даже в Самаре) составит оклад за 1,5 месяца, — докладывает Карп."
