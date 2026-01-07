Top.Mail.Ru
«Зенит» согласился продать Жерсона в «Крузейро» за €30 млн

вчера, 21:42

Руководство петербургского «Зенита» готово продать футболиста Жерсона в бразильский «Крузейро», если за него заплатят €30 млн. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Дан Абреу.

По информации источника, «Зенит» отклонил предложение «Крузейро» в размере €27 млн, выставив новые условия для осуществления сделки. Отмечается, что бразильский клуб согласится с ними и завершит трансфер полузащитника.

Ранее журналист Экрем Конур сообщил, что «Крузейро» достиг соглашения по условиям личного контракта с Жерсоном.

Жерсону 28 лет, он перешел в «Зенит» летом 2025 года из бразильского «Фламенго». Петербургский клуб заплатил за игрока €25 млн и подписал с ним контракт на пять лет. Полузащитник провел за «Зенит» 15 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча.

derrik2000
derrik2000 ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 01:20
Уже было...
Дня два-три назад...
Шуня771
Шуня771 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 00:33
У меня сомнение по поводу удачной сделки Зенита по продаже Жерсона.
Декабрь 2026 итоговый расчёт...
Не факт.
За адекватность
За адекватность ответ Муравьед (раскрыть)
сегодня в 00:32, ред.
Я Вас приветствую! Из области Как сообщает журналист Дан Абреу, петербуржцы отказались продавать полузащитника за 27 миллионов евро и требуют 30 млн. Если бразильский клуб примет встречное предложение, переговоры успешно завершатся.
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые требовали 40 млн евро за игрока. " Но есть другое, более официальное якобы от Бруно Шпинделя "представленного, как директора "Крузейро" ну как-то так: "Зенит" - клуб, которому не нужны эти средства, но у нас есть стратегия, чтобы убедить российский клуб в том, что это выгодное предложение и что этот трансфер — лучший вариант для всех. Мы приложим все усилия ради игрока, который внесет большой вклад в клуб в плане взаимоотношений с игроками, на поле и в качестве лидера." Вот только официальной инфы от "Зенита" ноль. Ну то такое.
Шуня771
Шуня771 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 00:30
И Вас Уважаемый с Рождеством Христовым!

Всего наилучшего!
Red blu
Red blu ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:26
Ещё на тему переходов:

Тео Бонгонда сделал репост новости, что он может бесплатно покинуть «Спартак» зимой.
Муравьед
Муравьед
сегодня в 00:22
Стали известны подробности сделки по трансферу Жерсона
Как утверждают южноамериканские СМИ, 28-летний бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон, переходит в «Крузейро» за 27 млн.евро
Оплата будет осуществлена двумя трансферами по 13.5 млн. Первый транш при подписании договора, второй транш в декабре 2026 года.
Vilar
Vilar
сегодня в 00:07
Если не Зенит, со своими очень выгодными сделками, как бы существовал Газпром, не представляю.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:33
зачем какому-то Крузейро тратить такие большие деньги на 28-летнего игрока, который даже в слабой лиге ничего не показывает
derrik2000
derrik2000
вчера в 23:23
Ещё на тему переходов:

"Гайч покидает ЦСКА за ₽15 млн: кони устали от 26-летнего форварда, прерывают его аренду в Крыльях Советов и расторгают с ним контракт, истекавший будущим летом.

Неустойка игроку за снятие аргентинского проклятья в атаке с ЦСКА уже сейчас (от Адольфо отказались даже в Самаре) составит оклад за 1,5 месяца, — докладывает Карп."
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:06
Ну хоть отобьют потраченное! Хотя скорее всего осядет в карманах))
drug01
drug01
вчера в 22:36
Быстро его раскусили но деньги получат
112910415
112910415
вчера в 22:27
ничем не помог дорогостоящий парень ...
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:19
Интереса ради, у меня у одного при нажатии на источник выдавший инфу возникает на экране надпись "невозможно установить безопасное соединение..." Какой-то условно опасный источник. Ну это так, в качестве лирического отступления. Но с учетом того, сколько уже по инфе данного источника опять же условно продано-куплено игроков в РПЛ, а сколько копий в комментах изломано, полагаю Ивану Карпову пора с празднованиями завязывать, все лавры отберут. Исключительно взгляд со стороны и как всегда со своей колокольни. Всех пользователей сайта с Рождеством Христовым.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:07
Весёлая Рождественская ярмарка (торги) похоже подошла к завершению...)))
particular
particular
вчера в 21:49
На Неве стало дурным тоном хвастливо приобретать пафосное и ленивое барахло... А потом с умным видом подавать вынужденные сделки как некий успех...
