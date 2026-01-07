«Зенит» согласился продать Жерсона в «Крузейро» за €30 млн

1767811350

вчера, 21:42

Руководство петербургского «Зенита» готово продать футболиста в бразильский «Крузейро», если за него заплатят €30 млн. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Дан Абреу.

По информации источника, «Зенит» отклонил предложение «Крузейро» в размере €27 млн, выставив новые условия для осуществления сделки. Отмечается, что бразильский клуб согласится с ними и завершит трансфер полузащитника.

Ранее журналист Экрем Конур сообщил, что «Крузейро» достиг соглашения по условиям личного контракта с Жерсоном.

Жерсону 28 лет, он перешел в «Зенит» летом 2025 года из бразильского «Фламенго». Петербургский клуб заплатил за игрока €25 млн и подписал с ним контракт на пять лет. Полузащитник провел за «Зенит» 15 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча.