Флетчер останется тренером «Манчестер Юнайтед» еще на один матч

вчера, 09:44
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув Альбион11.01.2026 в 19:30 Не начался

Даррен Флетчер подтвердил, что будет руководить «Манчестер Юнайтед» в матче третьего раунда Кубка Англии против «Брайтона» в воскресенье.

Ожидается, что затем команду возглавит Оле-Гуннар Сульшер. Он может заключить соглашение с «Юнайтед» до конца недели, но в настоящее время он находится за пределами страны по личным делам.

Флетчер стал первым временным тренером «Юнайтед», который не выиграл свой стартовый матч после того, как команда в среду сыграла вничью 2:2 с «Бернли», занимающим 19-е место.

Генеральный директор «Юнайтед» Омар Беррада и директор по футболу Джейсон Уилкокс присутствовали на стадионе «Терф Мур» и сообщили Флетчеру, что он доработает неделю в качестве временного тренера.

