Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» не смог выиграть первый матч после отставки Аморима

вчера, 01:11
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» со счетом 2:2 сыграл вничью с «Бернли» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

У «Манчестер Юнайтед» дубль оформил Беньямин Шешко (50-я и 60-я минуты). В составе «Бернли» отличился Джейдон Энтони (66). На 13-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Эйден Хевен забил гол в свои ворота.

«Манчестер Юнайтед» провел первую встречу после увольнения португальца Рубена Аморима с поста главного тренера. Об отставке специалиста было объявлено 5 января. Исполняющим обязанности главного тренера назначен шотландец Даррен Флетчер.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место с 32 очками, «Бернли» идет на 19-й позиции, набрав 13 очков. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» 17 января, «Бернли» в этот день встретится на выезде с «Ливерпулем».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Интер» обыграл «Парму»
Вчера, 00:45
Футболисты «Челси» проиграли в первом матче под руководством Росеньора
Вчера, 00:31
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Брайтоном»
Вчера, 00:30
«Кристал Пэлас» и «Астон Вилла» поделили очки
Вчера, 00:25
«Барселона» забила пять голов «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
07 января
«Наполи» ушел от поражения в матче с «Вероной»
07 января
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:35, ред.
Если бы не кипер, то с такой игрой соседствовали со шпорами и Бернли.
Самое смешное будет, если у Сити отберут очки, а с такими командами мю имеет настрой.
Из всех команд, пока что канониры смотрятся и креативно и целостно и если в этом сезоне не станут чемпионами, то можно смело забыть о нём ещё на неопределенный срок.
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:04
Вот так кстати просто и надо МЮ играть. Вешай на Шешко и голы придут.
shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 14:25
...ну хоть не с поражения!!!
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 13:38
Ну что, Флетчер Аут?
112910415
112910415
вчера в 13:02
не помогло ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:43
Второй гол Бернли забил просто издеваясь над МЮ.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:29
не смог... а что, должен был? выяснилось, что Аморим дурочку валял, игры показывают, что игроки совершенно расстренированы, комбинации наигранные отсутствуют, полное непонимание на поле. Бернли и то выглядел получше, прессиноговали все 90 минут и МЮ не смог справиться с этим. Если б не Бруно с его пасом и не Доргу с таким же пасом, то пришлось бы уехать не солоно хлебавши...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:04
Тоже неплохо.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:40
Хевен в знак протеста против увольнения Аморяна сразу в свои ворота забил!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 