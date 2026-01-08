«Манчестер Юнайтед» не смог выиграть первый матч после отставки Аморима

1767823889

вчера, 01:11

«Манчестер Юнайтед» со счетом 2:2 сыграл вничью с «Бернли» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

У «Манчестер Юнайтед» дубль оформил Беньямин Шешко (50-я и 60-я минуты). В составе «Бернли» отличился Джейдон Энтони (66). На 13-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Эйден Хевен забил гол в свои ворота.

«Манчестер Юнайтед» провел первую встречу после увольнения португальца Рубена Аморима с поста главного тренера. Об отставке специалиста было объявлено 5 января. Исполняющим обязанности главного тренера назначен шотландец Даррен Флетчер.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место с 32 очками, «Бернли» идет на 19-й позиции, набрав 13 очков. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» 17 января, «Бернли» в этот день встретится на выезде с «Ливерпулем».