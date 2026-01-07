Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезни

Двукратному обладателю «Золотого мяча» Кигану диагностировали рак

вчера, 21:51

Врачи диагностировали рак у двукратного обладателя «Золотого мяча» и бывшего футболиста и главного тренера сборной Англии Кевина Кигана. Об этом сообщила пресс-служба английского «Ливерпуля», за который он выступал в качестве игрока.

«Кевин недавно был госпитализирован для дальнейшего обследования из-за сохраняющихся симптомов в области брюшной полости. В результате обследований у него диагностирован рак, и он пройдет лечение. Кевин благодарен медицинской команде за оказанную помощь и постоянный уход. В настоящее время семья просит соблюдать конфиденциальность и не будет давать никаких дальнейших комментариев», — говорится в заявлении.

Кигану 74 года. В качестве игрока он выступал за ряд английские «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Саутгемтон», немецкий «Гамбург», австралийский «Блэктаун Сити». В составе «Ливерпуля» Киган стал трехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Суперкубка Англии и Кубка УЕФА, по разу победил в Кубке Англии и Кубке европейских чемпионов. Вместе с «Гамбургом» он выиграл чемпионат и Кубок Германии. В 1978 и 1979 годах Киган выиграл «Золотой мяч».

После завершения профессиональной карьеры Киган работал тренером. Он возглавлял «Ньюкасл», английские «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед», а также сборную Англии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тер Штеген получил травму и не сыграет за «Барселону» в Суперкубке Испании
Вчера, 10:34
Защитник «Манчестер Сити» Диаш пропустит более месяца
06 января
Защитник «Манчестер Сити» Гвардиол сломал ногу
05 января
В ПСЖ рассказали о ходе восстановления Сафонова
03 января
СлухиСроки восстановления вратаря ПСЖ Сафонова увеличились — газета
02 января
Ямаль пропустил первую тренировку «Барселоны» в 2026 году
02 января
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:24
С этим многие живут... Надеюсь деньги у него есть, без них тяжелее. Желаю выдержки!!!
Nenash
Nenash
сегодня в 00:34
Надо бороться.. Постарайся.. ☝️
DXTK
DXTK
вчера в 23:12, ред.
Киган и Ливерпуль сделал великим .....именно он еще до Далглиша и Раша был главной футбольной силой клуба.....странно что он в свое время не возглавил Ливерпуль, Ньюкасл в 90-х был хорош.......

В свое время выиграв два золотых мяча вернувшись в Англию перешел в Саутгемптон.....вот можете себе представить чтобы кто-то из нынешних обладателей ЗМ стал бы играть за маленький скромный клуб с юга англии.........

Здоровья могучему мышонку........

PS Все же Киган возглавлял не Ман Юнайтед а Ман Сити именно Киган вернул и закрепил горожан в элите)))))))))
Capral
Capral
вчера в 23:12
До сих пор храню статью из еженедельника "Футбол-Хоккей", с интервью на две страницы от К.Кигана за 1977г., где он рассказывает о своей футбольной жизни, о своих технических действиях и фотографией самого футболиста. Великолепный был игрок, технарь!!! А как он разложил тбилисцев в 1979, после их фееричной победы над Ливерпулем-3:0, как будто отомстил за своих бывших одноклубников!!! Блистательный футболист, отличный дриблер, куда там, всяким Хвичкам и прочим!!!

Выздоравливай, парень!!! Знаю, ты- обязательно победишь мерзкую болячку, потому что ты сильный!!! Не сдавайся, Кевин!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 