Двукратному обладателю «Золотого мяча» Кигану диагностировали рак

1767811863

вчера, 21:51

Врачи диагностировали рак у двукратного обладателя «Золотого мяча» и бывшего футболиста и главного тренера сборной Англии . Об этом сообщила пресс-служба английского «Ливерпуля», за который он выступал в качестве игрока.

«Кевин недавно был госпитализирован для дальнейшего обследования из-за сохраняющихся симптомов в области брюшной полости. В результате обследований у него диагностирован рак, и он пройдет лечение. Кевин благодарен медицинской команде за оказанную помощь и постоянный уход. В настоящее время семья просит соблюдать конфиденциальность и не будет давать никаких дальнейших комментариев», — говорится в заявлении.

Кигану 74 года. В качестве игрока он выступал за ряд английские «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Саутгемтон», немецкий «Гамбург», австралийский «Блэктаун Сити». В составе «Ливерпуля» Киган стал трехкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Суперкубка Англии и Кубка УЕФА , по разу победил в Кубке Англии и Кубке европейских чемпионов. Вместе с «Гамбургом» он выиграл чемпионат и Кубок Германии. В 1978 и 1979 годах Киган выиграл «Золотой мяч».

После завершения профессиональной карьеры Киган работал тренером. Он возглавлял «Ньюкасл», английские «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед», а также сборную Англии.