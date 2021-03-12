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3 : 1
завершен
вчера, 22:45
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Пашалич Марио
ассистент Иличич Йосип
|1:0
|53’
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Муриэль Луис
ассистент Госенс Робин
|2:0
|55’
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Пашалич Марио
ассистент Сапата Дуван
|3:0
|73’
|81’
|3:1
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Пикколи Роберто
ассистент Эстевес Науэль
|Толой Рафаэль
|8’
|Де Рон Мартен
|25’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ромеро Кристиан
|Джимсити Берат
|54’
|Малиновский Руслан
|Иличич Йосип
|66’
|Сапата Дуван
|Муриэль Луис
|66’
|67’
|Эстевес Науэль
|Маджоре Джулио
|67’
|Акампора Дженнаро
|Виньяли Лука
|80’
|Чабот Жулиан
|Исмаили Ардиан
|80’
|Фариас Диего
|Верде Даниэле
|80’
|Пикколи Роберто
|Н'Дзола Мбала
|Руджери Маттео
|Госенс Робин
|90+1’
|Пессина Маттео
|Пашалич Марио
|90+1’
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|14
|Удары по воротам
|7
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|7
|Удары в створ
|3
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|17
|Фолы
|6
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|3
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|3
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|2
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|0
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Надо Миранчуку сваливать
Надо Миранчуку сваливать