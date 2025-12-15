Футболист ЦСКА Кисляк положительно оценил первую часть сезона в РПЛ

1765781083

15 декабря 2025, 09:44

Футболисты ЦСКА удачно провели первую часть сезона Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение высказал полузащитник ЦСКА .

ЦСКА по итогам 18 туров занимает четвертое место в таблице РПЛ с 36 очками.

«Наверное, если оценивать трезвой головой, то первая часть сезона получилась хорошей. Набрали 36 очков, мы близко к лидерам — это хорошо, — сказал Кисляк. — Постараемся во второй части сезона чуть-чуть прибавить и уже показать иной футбол, иной результат. Надеюсь, получится. Я, думаю, можно оценить первую часть сезона положительно. Посмотрим, что будет в мае».