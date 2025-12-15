Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболист ЦСКА Кисляк положительно оценил первую часть сезона в РПЛ

15 декабря 2025, 09:44

Футболисты ЦСКА удачно провели первую часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

ЦСКА по итогам 18 туров занимает четвертое место в таблице РПЛ с 36 очками.

«Наверное, если оценивать трезвой головой, то первая часть сезона получилась хорошей. Набрали 36 очков, мы близко к лидерам — это хорошо, — сказал Кисляк. — Постараемся во второй части сезона чуть-чуть прибавить и уже показать иной футбол, иной результат. Надеюсь, получится. Я, думаю, можно оценить первую часть сезона положительно. Посмотрим, что будет в мае».

В нынешнем сезоне Кисляк провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, забив пять мячей и отдав пять голевых передач. В 2025 году вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок и Суперкубок России.

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА  Кисляк Матвей
Источник: itar-tass.com Фото: РПЛ
Жерсон оценил свою игру в первой половине сезона
12 декабря
Жерсон оценил уровень чемпионата России
12 декабря
Черчесов оценил на удовлетворительно первую часть сезона для «Ахмата»
09 декабря
Жара в матче тура, «Краснодар» — зимний чемпион: РПЛ ушла на паузу
08 декабря
Алаев подвел итоги первой части сезона РПЛ
07 декабря
Кафанов оценил первый матч вратаря Сафонова за ПСЖ в сезоне
07 декабря
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
15 декабря в 20:20
Хорошо ЦСКА отыграл первую часть,так и продолжать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 декабря в 14:05
Ты читал текст ? Хню ведь несёт + банальщину, по типу детского лепета.

P.S. Ничего против ЦСКА не имею, поэтому и предложил ребят поумней, кто слова подбирать нормально будет...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
15 декабря в 13:50
А что это тебя вдруг так напрягло в выборе Кисляка?. Был его разговор с журналистом, который разбили на отдельные фразы и выдают по одной. Обычная практика Может для тебя все дело в названии клуба? Но ведь ты вроде не КБ?
Alex_67
Alex_67
15 декабря в 12:48
Сегодня сериал про Кисляка... Интересно серий сколько будет? Не отдыхается ему...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
15 декабря в 11:16, ред.
Ну конечно..., Кисляку, для полного счастья, ещё бы в свои 20 лет с нетрезвой головой вью давать... ( facepalm )

P.S. Неужто кроме вчерашнего школьника некого в ЦСКА спросить об итогах первого круга ?
Или Акинфеев с Обляковым отказали бы ?
erb8u6qx78rt
erb8u6qx78rt
15 декабря в 10:18
Из лидеров похоже в ЦСКА самое большое количество россиян, что не может не радовать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 