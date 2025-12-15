Футболист ЦСКА Кисляк положительно оценил первую часть сезона в РПЛ

Футболисты ЦСКА удачно провели первую часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.
ЦСКА по итогам 18 туров занимает четвертое место в таблице РПЛ с 36 очками.
«Наверное, если оценивать трезвой головой, то первая часть сезона получилась хорошей. Набрали 36 очков, мы близко к лидерам — это хорошо, — сказал Кисляк. — Постараемся во второй части сезона чуть-чуть прибавить и уже показать иной футбол, иной результат. Надеюсь, получится. Я, думаю, можно оценить первую часть сезона положительно. Посмотрим, что будет в мае».
В нынешнем сезоне Кисляк провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, забив пять мячей и отдав пять голевых передач. В 2025 году вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок и Суперкубок России.
P.S. Ничего против ЦСКА не имею, поэтому и предложил ребят поумней, кто слова подбирать нормально будет...
P.S. Ничего против ЦСКА не имею, поэтому и предложил ребят поумней, кто слова подбирать нормально будет...
P.S. Неужто кроме вчерашнего школьника некого в ЦСКА спросить об итогах первого круга ?
Или Акинфеев с Обляковым отказали бы ?
P.S. Неужто кроме вчерашнего школьника некого в ЦСКА спросить об итогах первого круга ?
Или Акинфеев с Обляковым отказали бы ?