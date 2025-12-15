Кисляк оценил слухи о возможном трансфере зимой

Слухи о возможном трансфере не влияют футболиста ЦСКА Матвея Кисляка.
Ранее Fotomac сообщал об интересе «Галатасарая» к Кисляку.
«Я ничего не могу сказать. Думаю, как и вся команда, никто не может что-то гарантировать, потому что ты не знаешь, что будет завтра, — сказал Кисляк. — Сложно так загадывать, потому что в любой момент с каждым может произойти все что угодно. Никто ни от чего не застрахован, поэтому сложно так сказать. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Я был бы рад доиграть сезон в ЦСКА».
«Старался не обращать внимания на интерес других клубов ко мне. Наверное, будет ложью, если скажу, что совсем не обращал внимания, — обращал. Но старался, чтобы это никак на мне не сказалось. Думаю, что получилось, потому что на игре это вроде не отразилось», — добавил Кисляк.
В нынешнем сезоне Кисляк провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, забив пять мячей и отдав пять голевых передач. В 2025 году вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок и Суперкубок России.
И игрок отличный...Светлых позитивных людей сразу видно....
А когда Кордобу по тв показывают крупным планом у меня у кота шерсть дыбом...шипит...не успокоить....
Касаемо трансфера...я не понимаю как мы хотим добиться прогресса в нашей Лиге если чуть менее умелых сразу за кордон сватаем ???
Как в той сказке где раз в год прилетал Змей Горыныч и забирал самых красивых девушек...
Ну уедет в условный Стамбул радовать тамошних болельщиков...нам то с этого какие коврижки..??
Понимаю ещё в постперестроечный период уезжали парни...подготовленные ещё великолепной Советской школой подготовки...все Карпины-Колывановы-Шалимовы -Добровольские и пр...уезжали от плохих полей...неуровневой с европой зарплаты...от отсутствия инфраструктуры...
А сейчас....от чего ???
Платят больше чем в европах....арены...инфраструктура - на зависть буржуям....
Неужели не понятно...что в нынешние времена...буржуины... даже при равной конкуренции выберут не тебя....и будешь ты как Сафонов...чаще "находится" в команде...а не играть....
И игрок отличный...Светлых позитивных людей сразу видно....
А когда Кордобу по тв показывают крупным планом у меня у кота шерсть дыбом...шипит...не успокоить....
Касаемо трансфера...я не понимаю как мы хотим добиться прогресса в нашей Лиге если чуть менее умелых сразу за кордон сватаем ???
Как в той сказке где раз в год прилетал Змей Горыныч и забирал самых красивых девушек...
Ну уедет в условный Стамбул радовать тамошних болельщиков...нам то с этого какие коврижки..??
Понимаю ещё в постперестроечный период уезжали парни...подготовленные ещё великолепной Советской школой подготовки...все Карпины-Колывановы-Шалимовы -Добровольские и пр...уезжали от плохих полей...неуровневой с европой зарплаты...от отсутствия инфраструктуры...
А сейчас....от чего ???
Платят больше чем в европах....арены...инфраструктура - на зависть буржуям....
Неужели не понятно...что в нынешние времена...буржуины... даже при равной конкуренции выберут не тебя....и будешь ты как Сафонов...чаще "находится" в команде...а не играть....