Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кисляк оценил слухи о возможном трансфере зимой

15 декабря 2025, 10:28

Слухи о возможном трансфере не влияют футболиста ЦСКА Матвея Кисляка.

Ранее Fotomac сообщал об интересе «Галатасарая» к Кисляку.

«Я ничего не могу сказать. Думаю, как и вся команда, никто не может что-то гарантировать, потому что ты не знаешь, что будет завтра, — сказал Кисляк. — Сложно так загадывать, потому что в любой момент с каждым может произойти все что угодно. Никто ни от чего не застрахован, поэтому сложно так сказать. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Я был бы рад доиграть сезон в ЦСКА».

«Старался не обращать внимания на интерес других клубов ко мне. Наверное, будет ложью, если скажу, что совсем не обращал внимания, — обращал. Но старался, чтобы это никак на мне не сказалось. Думаю, что получилось, потому что на игре это вроде не отразилось», — добавил Кисляк.

В нынешнем сезоне Кисляк провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, забив пять мячей и отдав пять голевых передач. В 2025 году вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок и Суперкубок России.

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА  Кисляк Матвей
Источник: itar-tass.com Фото: РПЛ
Слухи«Флуминенсе» хочет купить защитника «Зенита» Нино
13 декабря
Жерсон заявил, что его раздражали слухи об уходе из клуба
12 декабря
Жерсон не планирует покидать «Зенит» в зимнее трансферное окно
06 декабря
Лидеры «Факела» не стремятся покинуть клуб ради возможности играть в РПЛ
30 ноября
В ЦСКА подтвердили заинтересованность в трансфере российского форварда
24 ноября
В «Акроне» оценили будущее молодых талантов команды
23 ноября
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Брулин (раскрыть)
15 декабря в 22:40, ред.
....ребятушки,палка о двух концах! Самый возраст взлёта от 18 до 25 годков! Кость обретает форму и и силу, мозги с каждым
годом умнее! А дальше 25-30 (3) лет зрелость, опытность,
башкавитость, снижение физики к трицати! Вот и весь расклад! Нашему герою 20-ать, а значит десяточка на всё про всё!
Я ,как тренер,его бы не отпустил, полезен Клубу и саморазвитию
пока молодой!!!
Comentarios
Comentarios
15 декабря в 20:06
Получится как с Чаловым не хотелось бы. В Базеле чет не очень у него пошло да и в Паоке 3 гола. А так получается есть возможность в ЛЧ сыгрануть.
A.S.A
A.S.A
15 декабря в 19:25, ред.
Возможно, многие не поймут меня, но свое мнение всё же выскажу....
Кисляк молодой и перспективный игрок, с хорошими задатками. В РПЛ он уже сейчас один из лучших игроков на своей позиции и если не подкосят травмы, то через сезон-другой он станет лучшим россияненом в РПЛ (на своей позиции)! Может долго играть за ЦСКА и зарабатывать приличные деньги и всё такое....но, каждому игроку, который ставит перед собой высокие цели, хочется попробовать всои силы в более сильном чемпионате, против более сильных игроков и постараться быть сильным не только по метрикам РПЛ, но и хотя бы по меркам большой европейской 5-ки! А пока российские клубы не играют в ЕК, и легионеры приличного уровня не охотно едут играть в РПЛ, молодые таланты начнут деградировать, т.к место в составе практически гарантировано, конкуренция не ахти какая, да и финансы получают приличные..... поэтому, если к Матвею действильно есть интерес от европейских клубов, то нужно уезжать!!! Вернуться назад всегда возможно, а вот шанс поиграть там можно упустить, как в свое время его упустил Дзагоев, или более свежий пример- Баринов!
Rupertt
Rupertt
15 декабря в 18:20
Видно, что парень с головой, не зазвездился и не бегает за первыми слухами. Интерес со стороны «Галатасарая» — это, конечно, показатель, значит играет хорошо и прогрессирует. Но сейчас ему явно лучше остаться в ЦСКА, доиграть сезон, набраться опыта, закрепиться как лидер.

В этом году он реально вырос: стабильно играет, полезен и в атаке, и в обороне, не боится брать на себя ответственность. Такие футболисты нам нужны. Если уедет — пусть уезжает уже готовым, а не «на перспективу». Надеюсь, клуб его удержит хотя бы до конца сезона, а дальше уже посмотрим.
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
15 декабря в 15:54
Вот тут аплодирую стоя Вам! Уезжать сидеть на лавке такое себе!
А Карпины-Колывановы-Шалимовы -Добровольские и пр...уезжали от плохих полей...неуровневой с европой зарплаты...от отсутствия инфраструктуры... И так же они уезжали готовые к конкуренции!
Брулин
Брулин
15 декабря в 15:17
Для начала выиграй с командой чемпионат РПЛ, а уж потом собирайся в Европу. Не уверен, что ты там так сильно будешь нужен как в ЦСКА.
shlomo
shlomo
15 декабря в 14:40
Да не нужен он сейчас никому, парень сыграл около десяти нормальных матчей, даже не выдающихся, в остальном выглядел серенько, ну может бегал побольше других. Задатки конечно есть, но надо пахать еще и пахать, чтобы взяли в какой ни будь условный Удинезе, я уж не говорю про топ клубы.
КЭТиК
КЭТиК
15 декабря в 14:21
Сначала надо узнать какую зарплату там предлагают. Скорее всего у нас намного больше платят, поэтому и переходить не захочется. Разве что в Реал или в Челси...
2c3mbwak23ug
2c3mbwak23ug
15 декабря в 14:17
Доиграй сезон, а там может лучше будут предложения
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 декабря в 14:12
Открытый честный парень...
И игрок отличный...Светлых позитивных людей сразу видно....
А когда Кордобу по тв показывают крупным планом у меня у кота шерсть дыбом...шипит...не успокоить....

Касаемо трансфера...я не понимаю как мы хотим добиться прогресса в нашей Лиге если чуть менее умелых сразу за кордон сватаем ???
Как в той сказке где раз в год прилетал Змей Горыныч и забирал самых красивых девушек...
Ну уедет в условный Стамбул радовать тамошних болельщиков...нам то с этого какие коврижки..??
Понимаю ещё в постперестроечный период уезжали парни...подготовленные ещё великолепной Советской школой подготовки...все Карпины-Колывановы-Шалимовы -Добровольские и пр...уезжали от плохих полей...неуровневой с европой зарплаты...от отсутствия инфраструктуры...
А сейчас....от чего ???
Платят больше чем в европах....арены...инфраструктура - на зависть буржуям....
Неужели не понятно...что в нынешние времена...буржуины... даже при равной конкуренции выберут не тебя....и будешь ты как Сафонов...чаще "находится" в команде...а не играть....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
15 декабря в 13:45
Bad Listener
А кто из профессиональных футболистов , у которых контракты с клубами, может сказать что то определенное? Никто. Он только свое желание или нежелание может выразить и все. Контракт есть контракт И не надо на парня наезжать
Vilar
Vilar
15 декабря в 13:04
Сегодня бенефис Кисляка.
Vilar
Vilar ответ 112910415 (раскрыть)
15 декабря в 12:58
Сложно читать такое волнительное интервью, потому, что не знаешь, чем оно закончится.
112910415
112910415
15 декабря в 12:21
невероятно содержательное интервью ! )
ВалераКарпин
ВалераКарпин
15 декабря в 12:08
В связи с закручивание лимита,он будет дома сидеть.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
15 декабря в 11:46
Правильно, доигрывай сезон в ЦСКА, а там, что будет, того не миновать)))
Удачи.
sv_1969
sv_1969
15 декабря в 11:46
Естественно что на слухи не надо обращать внимание, но это сложно
Bad Listener
Bad Listener
15 декабря в 11:25, ред.
"Никто не от чего не застрахован.'
Не знал что новое место работы это страховой случай.
"Надеюсь всё будет хорошо. Я был бы рад доиграть сезон за ЦСКА."
Удивительно но парень по ходу действительно думает что он ничего в жизни не решает. Тогда да, для него новый контракт с новым клубом это форсмажор и страховой случай раз не хватает зрелости отвечать за свою жизнь самостоятельно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 