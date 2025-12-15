Кисляк оценил слухи о возможном трансфере зимой

1765783738

15 декабря 2025, 10:28

Слухи о возможном трансфере не влияют футболиста ЦСКА .

Ранее Fotomac сообщал об интересе «Галатасарая» к Кисляку.

«Я ничего не могу сказать. Думаю, как и вся команда, никто не может что-то гарантировать, потому что ты не знаешь, что будет завтра, — сказал Кисляк. — Сложно так загадывать, потому что в любой момент с каждым может произойти все что угодно. Никто ни от чего не застрахован, поэтому сложно так сказать. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Я был бы рад доиграть сезон в ЦСКА ».

«Старался не обращать внимания на интерес других клубов ко мне. Наверное, будет ложью, если скажу, что совсем не обращал внимания, — обращал. Но старался, чтобы это никак на мне не сказалось. Думаю, что получилось, потому что на игре это вроде не отразилось», — добавил Кисляк.