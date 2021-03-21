Фиорентина

В 99 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 5 Далот Диогу Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 24 Кьер Симон Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 7 Пасы: 53 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

З 23 Томори Фикайо Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 47 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 79 Кессье Франк Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 56 Салемакерс Алексис Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 58

П 8 Тонали Сандро Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 58

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 89

П 21 Диас Браим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 80

Н 11 Ибрагимович Златан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Выносы: 3 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 90 Доннарумма Антонио

В 1 Тэтэрушану Чиприан

З 46 Габбиа Маттео

З 20 Калулу Пьер

П 4 Беннасер Исмаэль Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 32

П 7 Кастильехо Самуэль Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 32

П 33 Крунич Раде Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 10

П 18 Мейте Суалихо Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

П 15 Хауге Йенс