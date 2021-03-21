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2021-05-23
Фиорентина - Милан
Верона - Аталанта
Ювентус - Беневенто
Удинезе - Лацио
Сампдория - Торино
Рома - Наполи

Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина против Милан

Фиорентина Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция) 2:3 Логотип футбольный клуб Милан Милан
Фиорентина
Милан
2 : 3
завершен
21 марта 2021, 20:00
воскресенье
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Италия. Серия А 2020/2021, 28 тур
Стадион Артемио Франки
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 2
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    17' (1:1) Пульгар Эрик (78)
     
    44' Дронговски Бартломей (69) уходит с поля, Терраччано Пьетро (1) вышел на поле
     
    51' (2:1) Рибери Франк (7) (Влахович Душан (9))
     
    65' Тренеру Пранделли Чезаре
     
    71' Кастровилли Гаэтано (10) уходит с поля, Венути Лоренцо (23) вышел на поле
     
    2
    79' Мартинес Лукас (2) уходит с поля, Куаме Кристиан (11) вышел на поле
    79' Пульгар Эрик (78) уходит с поля, Кальехон Хосе (77) вышел на поле
     
    89' Куаме Кристиан (11)
     
    9' (0:1) Ибрагимович Златан (11) (Кьер Симон (24))
     
    41' Чалханоглу Хакан (10)
     
    47' Далот Диогу (5)
     
    57' (2:2) Диас Браим (21) (Кьер Симон (24))
     
    2
    58' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Кастильехо Самуэль (7) вышел на поле
    58' Тонали Сандро (8) уходит с поля, Беннасер Исмаэль (4) вышел на поле
     
    72' (2:3) Чалханоглу Хакан (10) (Кессье Франк (79))
     
    80' Диас Браим (21) уходит с поля, Крунич Раде (33) вышел на поле
     
    2
    90+1' Чалханоглу Хакан (10) уходит с поля, Мейте Суалихо (18) вышел на поле
    90+2' Мейте Суалихо (18)
    Голы
    9’ 0:1 Ибрагимович Златан
    ассистент Кьер Симон
    Пульгар Эрик 1:1 17’
    Рибери Франк
    ассистент Влахович Душан     		2:1 51’
    57’ 2:2 Диас Браим
    ассистент Кьер Симон
    72’ 2:3 Чалханоглу Хакан
    ассистент Кессье Франк
    Наказания
    41’ Чалханоглу Хакан
    47’ Далот Диогу
    Тренеру Пранделли Чезаре 65’
    Куаме Кристиан 89’
    90+2’ Мейте Суалихо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Терраччано Пьетро Дронговски Бартломей 44’
    58’ Кастильехо Самуэль Салемакерс Алексис
    58’ Беннасер Исмаэль Тонали Сандро
    Венути Лоренцо Кастровилли Гаэтано 71’
    Куаме Кристиан Мартинес Лукас 79’
    Кальехон Хосе Пульгар Эрик 79’
    80’ Крунич Раде Диас Браим
    90+1’ Мейте Суалихо Чалханоглу Хакан
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 13
    		2 Удары в створ 3
    		6 Фолы 11
    		8 Угловые 8
    		1 Офсайды 1
    		39% Владение мячом 61%
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    22 марта в 09:46
    Очевидно, что без какохи Фиора плывёт на дно. Поскорей бы он вылечился и продолжил нас радовать своими хет-триками. ))
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Dauletbek (раскрыть)
    22 марта в 08:14
    Конечно, он любимый игрок итальянских мэтро как капелло и манчини, второй бы в сборную италии взял, да жаль уже заигран ща Россию
    DEIVID_33
    DEIVID_33 ответ Альфамен (раскрыть)
    22 марта в 07:36
      Альфамен
      Альфамен ответ DEIVID_33 (раскрыть)
      22 марта в 03:40
        Пепс
        Пепс
        22 марта в 01:13
        Че то нашего виртуоза не видно... (((
        DEIVID_33
        DEIVID_33 ответ Альфамен (раскрыть)
        22 марта в 00:37
        А тебе какая разница?
        Альфамен
        Альфамен ответ DEIVID_33 (раскрыть)
        22 марта в 00:19
        А что вам там делать???Только если деньжат заработать.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
        21 марта в 23:30
        Да,без Шурика Фиалки совсем плохи.
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        21 марта в 23:00
        С победой Милан, молодцы!
        SAFqwer
        SAFqwer
        21 марта в 22:56
        Влахович перспективный, Милан лучше Юве в этом сезоне.
        Steven Gerrard 008
        Steven Gerrard 008
        21 марта в 22:51
        Фиорентина без лучшего футболиста планеты совсем плоха
        DEIVID_33
        DEIVID_33
        21 марта в 22:26
        Отлично. Рвёмся в ЛЧ.
        Dauletbek
        Dauletbek ответ RamonCSKA (раскрыть)
        21 марта в 22:08
        Имеешь в виду звезду футбола Кокорина?
        RamonCSKA
        RamonCSKA
        21 марта в 22:01
        Им повезло что не было самого сильного игрока
        Ozabot
        Ozabot
        21 марта в 21:58
        Мда-уж, валидольная команда. Хотя, гостевая игра это конек «Милана». Вот играли бы на Сан Сиро, то попали бы.
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ
        21 марта в 21:42
        Ееееее.. дожали
        youtomee
        youtomee ответ Dima salev (раскрыть)
        21 марта в 21:32
        фиалок и ничья устроит, зачем им гол в свои?
        Ravshan878
        Ravshan878
        21 марта в 21:28
        У Кокорина денюха.Ему тридцать лет. Естественно 🥂🍾 🤭)))
        Мысыктар
        Мысыктар
        21 марта в 21:22
        походу нам в 4ку бы влететь
        Ravshan878
        Ravshan878
        21 марта в 21:14
        Рибери в своём репертуаре.
        Молодец.👍.)
        Dima salev
        Dima salev
        21 марта в 21:14
        Сейчас Кокорин выйдет и забьёт победный гол
        Dauletbek
        Dauletbek
        21 марта в 20:50
        Кокорин травмирован что ли. За Бонавентура о котором слышал, но не знаю, не видел
        волгодон 2
        волгодон 2
        21 марта в 20:49
        И все же Фиорентина с приходом Кокорина возродилась и может любому дать бой.
        Наладилась семейная обстановка,собираются всем коллективом почифирить.. происходит сближение команды.
        Dauletbek
        Dauletbek
        21 марта в 20:47
        За Кокорина что ли
        Ozabot
        Ozabot
        21 марта в 20:34
        «Милан» собирается бить по воротам или нет? Что за игра в одни ворота против не самой сильной фиалки?
        Dauletbek
        Dauletbek ответ David Young (раскрыть)
        21 марта в 20:31
        Я не понял это в ставках…что за ставка азиатская фора?
        Abbath
        Abbath
        21 марта в 20:30
        Томори не перестает впечатлять.
        d_fincher
        d_fincher
        21 марта в 20:22
        Великий вернулся.
        Maks-tre
        Maks-tre
        21 марта в 20:16
        Ребятушки, у вас тут на каждое открытие страницы будет появляться реклама? Совсем наглеете
        zooveterinar
        zooveterinar
        21 марта в 18:12
        Кокорин выручит, забьет гол в добавленное время!!!
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