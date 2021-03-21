|Фиорентина
|2:3
|Милан
|
2 : 3
завершен
21 марта 2021, 20:00
воскресенье
|
Стадион Артемио Франки
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 2
|9’
|0:1
|
Ибрагимович Златан
ассистент Кьер Симон
|Пульгар Эрик
|1:1
|17’
|
Рибери Франк
ассистент Влахович Душан
|2:1
|51’
|57’
|2:2
|
Диас Браим
ассистент Кьер Симон
|72’
|2:3
|
Чалханоглу Хакан
ассистент Кессье Франк
|41’
|Чалханоглу Хакан
|47’
|Далот Диогу
|Тренеру Пранделли Чезаре
|65’
|Куаме Кристиан
|89’
|90+2’
|Мейте Суалихо
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Терраччано Пьетро
|Дронговски Бартломей
|44’
|58’
|Кастильехо Самуэль
|Салемакерс Алексис
|58’
|Беннасер Исмаэль
|Тонали Сандро
|Венути Лоренцо
|Кастровилли Гаэтано
|71’
|Куаме Кристиан
|Мартинес Лукас
|79’
|Кальехон Хосе
|Пульгар Эрик
|79’
|80’
|Крунич Раде
|Диас Браим
|90+1’
|Мейте Суалихо
|Чалханоглу Хакан
|
|7
|Удары по воротам
|13
|
|
|2
|Удары в створ
|3
|
|
|6
|Фолы
|11
|
|
|8
|Угловые
|8
|
|
|1
|Офсайды
|1
|
|
|39%
|Владение мячом
|61%
|
|
|1
|Предупреждения
|3
|
Молодец.👍.)
Молодец.👍.)
Наладилась семейная обстановка,собираются всем коллективом почифирить.. происходит сближение команды.
Наладилась семейная обстановка,собираются всем коллективом почифирить.. происходит сближение команды.