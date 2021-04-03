В 95 Голлини Пьерлуиджи Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 45

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 3 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 49 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 17 Ромеро Кристиан Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 2 Толой Рафаэль Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 15 Де Рон Мартен Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 5 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 73 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 78

П 32 Пессина Маттео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 78

П 11 Фройлер Ремо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

Н 9 Муриэль Луис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 45

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 19 Джимсити Берат Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 45

З 13 Кальдара Маттиа

З 3 Мехле Йоаким Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 12

З 40 Руджери Маттео

З 4 Шутало Бошко

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 1 Фолов заработано: 5 Отборы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 45

П 20 Коваленко Виктор

П 59 Миранчук Алексей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 4

П 88 Пашалич Марио Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 12