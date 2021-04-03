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3 : 2
завершен
сегодня, 16:00
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Муриэль Луис
ассистент Пессина Маттео
|1:0
|19’
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Муриэль Луис
ассистент Малиновский Руслан
|2:0
|43’
|45’
|2:1
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Перейра Роберто
ассистент Молина Науэль
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Сапата Дуван
ассистент Малиновский Руслан
|3:1
|61’
|71’
|3:2
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Ларсен Йенс Стрюгер
ассистент Молина Науэль
|58’
|Перейра Роберто
|90’
|Самир
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Джимсити Берат
|Госенс Робин
|46’
|Иличич Йосип
|Муриэль Луис
|46’
|59’
|Ларсен Йенс Стрюгер
|Зегелар Марвин
|59’
|Льоренте Фернандо
|Окака-Чука Стефано
|70’
|Самир
|Нейтинк Брам
|70’
|Форестьери Фернандо
|Брааф Джейден
|Мехле Йоаким
|Малиновский Руслан
|78’
|Пашалич Марио
|Пессина Маттео
|78’
|82’
|Арслан Толгай-Али
|Уолес
|Миранчук Алексей
|Сапата Дуван
|86’
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|23
|Удары по воротам
|9
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|8
|Удары в створ
|3
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|15
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|1
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|1
|Cэйвы
|5
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|0
|Предупреждения
|2
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Очень жаль не идёт дело.Куча проблемы.Начиная от и до.Так ли?
Очень жаль не идёт дело.Куча проблемы.Начиная от и до.Так ли?