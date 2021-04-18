В 32 Милинкович-Савич Ваня Голов пропущено: 1 Отборы: 1 Спасений: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 15 Ансальди Кристиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

З 3 Бремер Глейсон Ударов всего: 2 Отборы: 6 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 27 Войвода Мергим Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 63

З 5 Иццо Армандо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 33 Н'Кулу Николя Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

П 7 Лукич Саша Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 71

П 38 Мандрагора Роландо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

Н 9 Белотти Андреа Ударов всего: 7 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

П 24 Верди Симоне Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 16 Точные навесы: 9 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 82

Н 19 Санабрия Антонио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 71

Запасные игроки

В 18 Уйкани Самир

З 99 Буонджорно Алессандро

З 4 Лянко

З 29 Мурру Никола

З 13 Родригес Рикардо

З 17 Синго Вильфрид Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 27

П 8 Базелли Даниэле Фолов заработано: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

П 10 Гояк Амер

П 77 Линетти Кароль

П 88 Ринкон Томас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 19

Н 26 Бонаццоли Федерико