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3 : 1
завершен
18 апреля 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 106.3 - 129.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 1.7
Средний возраст: 26.8 - 27.3
Средний рост: 183.9 - 182.5
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 3-5-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Стадио Олимпико
|3’
|0:1
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Майораль Борха
ассистент Педро
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Санабрия Антонио
ассистент Ансальди Кристиан
|1:1
|57’
|Дзадза Симоне
|2:1
|72’
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Ринкон Томас
ассистент Белотти Андреа
|3:1
|90+2’
|Н'Кулу Николя
|51’
|Верди Симоне
|65’
|75’
|Диавара Амаду
|85’
|Диавара Амаду
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Мхитарян Генрих
|Педро
|Синго Вильфрид
|Войвода Мергим
|63’
|65’
|Диавара Амаду
|Верету Жордан
|Дзадза Симоне
|Санабрия Антонио
|71’
|Ринкон Томас
|Лукич Саша
|71’
|75’
|Карсдорп Рик
|Рейнольдс Брайан
|75’
|Джеко Эдин
|Майораль Борха
|Базелли Даниэле
|Верди Симоне
|82’
|82’
|Пасторе Хавьер
|Вильяр Гонсало
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|27
|Удары по воротам
|9
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|11
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|13
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|11
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|1
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|3
|Cэйвы
|8
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|2
|Предупреждения
|2
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|0
|Удаления
|1
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