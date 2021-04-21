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1 : 1
завершен
21 апреля 2021, 21:45
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 24.4 - 522.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 2.4
Средний возраст: 25.4 - 27.1
Средний рост: 182.3 - 184.4
Легионеров: 5 - 9
Схемы: 4-3-3 - 3-5-2
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Стадион Альберто Пикко
|Фариас Диего
|1:0
|12’
|39’
|1:1
|Перишич Иван
|Марчицца Риккардо
|62’
|Эстевес Науэль
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Виньяли Лука
|Феррер Сальвадор
|46’
|Галабинов Андрей
|Пикколи Роберто
|62’
|73’
|Санчес Алексис
|Эриксен Кристиан
|74’
|Янг Эшли
|Перишич Иван
|Делль'Орко Кристиан
|Марчицца Риккардо
|78’
|Гьяси Эмануэль
|Фариас Диего
|79’
|Лео Сена
|Маджоре Джулио
|84’
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|1
|Удары по воротам
|20
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|1
|Удары в створ
|5
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|8
|Фолы
|7
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|0
|Угловые
|8
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|0
|Офсайды
|6
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|4
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|0
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