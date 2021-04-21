В 1 Ханданович Самир Голов пропущено: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 95 Бастони Алессандро Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 6 де Врей Стефан Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 107 Точность пасов: 98 Минут сыграно: 90

П 2 Хакими Ашраф Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 37 Шкриньяр Милан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 91 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

П 23 Барелла Николо Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

П 77 Брозович Марцело Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 106 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 90

П 14 Перишич Иван Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 73

П 24 Эриксен Кристиан Всего навесов: 8 Точные навесы: 3 Пасы: 48 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 74

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Офсайды: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

В 97 Раду Ионуц

З 33 Д'Амброзио Данило

З 36 Дармиан Маттео

З 13 Раноккья Андреа

З 15 Янг Эшли Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 17

П 8 Весино Матиас

П 5 Гальярдини Роберто

П 12 Сенси Стефано

Н 99 Пинамонти Андреа