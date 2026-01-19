Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Кубок африканских наций 2025

Африканская футбольная конфедерация осудила поведение сенегальских игроков

сегодня, 17:35
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Африканская футбольная конфедерация (CAF) осуждает неприемлемое поведение некоторых игроков и официальных лиц во время финального матча Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Марокко. Об этом сообщает пресс-служба CAF.

«CAF решительно осуждает любое неподобающее поведение, происходящее во время матчей, особенно то, которое направлено против судейской бригады или организаторов матчей. CAF просматривает все видеоматериалы и передаст дело компетентным органам для принятия соответствующих мер в отношении виновных», — говорится в заявлении.

В компенсированное ко второму тайму время после видеопросмотра был отменен гол сенегальских игроков. Затем после видеопросмотра в ворота сборной Сенегала назначили пенальти. Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов команды с поля. Через 15 минут сенегальцы вернулись, а вратарь команды Эдуар Менди намертво поймал мяч после удара с 11-метровой отметки в исполнении Браима Диаса. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время победу сенегальцам принес гол Папа Гейе.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций во второй раз. Впервые сенегальцы победили в 2021 году.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Инфантино раскритиковал сборную Сенегала за уход с поля в финале КАН-2025
Сегодня, 13:23
В Нидерландах просят ужесточить миграционный курс после фанатских погромов
Сегодня, 11:13
Тренера сборной Сенегала освистали на послематчевой пресс-конференции
Сегодня, 10:09
Тренер сборной Сенегала увел команду с поля в финале Кубка Африки
Сегодня, 00:09
Сборная Сенегала выразила недовольство организацией финала Кубка Африки
Вчера, 20:14
Представители Винисиуса обвинили СМИ в скандалах вокруг игрока
10 января
Все комментарии
edrdqpm8gx4h
edrdqpm8gx4h
сегодня в 19:12
Как говорится .... осудили и УсЁ... Сенегалы аж расплакались , что их осудили....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:02
Предположу , что это осуждение сенегальские игроки встретили с блаженной улыбкой...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 