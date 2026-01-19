Футболист «Ахмата» Гандри может продолжить карьеру в Катаре

1768839610

сегодня, 19:20

Защитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» тунисец может перейти в одну из катарских команд. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что «Ахмат» хочет получить за игрока €250 тыс. Контракт Гандри с грозненским клубом истекает летом текущего года.

Гандри 30 лет, он перешел в «Ахмат» в 2024 году и провел за клуб 63 матча, в которых отметился пятью голами. До этого игрок выигрывал Кубок Бельгии вместе с «Антверпеном» (2019/20), становился чемпионом Туниса (2014/15) и обладателем Кубка Туниса (2017) вместе с «Клубом Африкен». Также защитник выступал за бельгийский «Вестерло», болгарскую «Славию», французские «Дранси» и «Арль-Авиньон» и «Аджман» ( ОАЭ ).

За сборную Туниса Гандри провел 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Ахмат» после первой части сезона занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 22 очка в 18 турах.