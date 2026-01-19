Top.Mail.Ru
Роналду выиграл суд против «Ювентуса» по делу о невыплате зарплаты

сегодня, 18:13

Туринский суд отклонил апелляцию итальянского футбольного клуба «Ювентус» в отношении решения арбитража обязать клуб выплатить €9,7 млн португальскому нападающему «Аль-Насра» из Саудовской Аравии португальцу Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

В 2024 году арбитражный суд обязал «Ювентус» выплатить Роналду €9,7 млн, которые изначально игрок должен был получить в качестве выходного пособия после перехода в английский «Манчестер Юнайтед». После начала пандемии коронавируса «Ювентус» договорился с Роналду об отсрочке выплаты зарплаты в размере €19,6 млн. Было заключено дополнительное соглашение о бонусах на эту сумму до 31 июля 2021 года, которые так и не были выплачены, после чего португалец подал на клуб в суд.

29 ноября 2022 года большинство членов совета директоров «Ювентуса», включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, приняли решение уйти в отставку. 1 декабря 2022 года прокуратура Турина подготовила повестку о передаче Аньелли под суд, его и других руководителей подозревали в нарушениях в финансовом управлении «Ювентусом». В частности, расследование касалось предоставления неверных финансовых данных, подтасовок и завышенных сумм покупки игроков. Руководству «Ювентуса» вменяли в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.

Роналду 40 лет, он выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год, проведя за клуб 134 матча, в которых забил 101 гол и отдал 28 голевых передач. В составе «Ювентуса» португалец дважды становился чемпионом Италии (2018/19, 2019/20), дважды выигрывал суперкубок и один раз кубок.

shur
shur
сегодня в 19:13
...раньше услышав название "Уимблдонский турнир" теннис, "The U.S. Open" гольф, "Formula One" гонки, понимаешь о каких баснословных суммах денег идёт речь!!!
Нынче футбол тоже уже лямами не удивишь, человек катает по поле мяч в своё удовольствие и при этом получает столько, сколько нам и не снилось, да сарказм, от уже не молодого автора,вашего покорного слуги,хорошего вечера!!!
vtjek3u55enm
vtjek3u55enm
сегодня в 19:10
Это как называется ... скряга.... не хватает на хлебушек, чтобы намазать маслом.... позорище....
5aexqptre52w
5aexqptre52w
сегодня в 19:07
Да уж.... денег много не бывает....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:03
Если должны то надо вернуть! Негоже такому клубу кидаловым заниматься))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:02
)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:57
КР7 знатно потопил Ювентус.
но здесь больше вопрос к компетенции Аньелли и Паратичи.
Сарри, тогда тренер Ювентуса, приходилось терпеть нарцисску и, стиснув зубы, решать общекомандную проблему.
но сам был слит командой, а точней Роналду.
вроде расстались с этой кочергой, но долги есть.
пусть отдает денег Роналду, и больше не совершает таких глупостей.
Ювентус должен возродится.
а Аль Наср еще слезы лить будет. но это его проблемы.
Nenash
Nenash
сегодня в 18:49
Любит он обдирать клубы. Поэтому в Европе никому и не нужен. Уже давно.. Хе.. 🤭
4y4tzv5g75er
4y4tzv5g75er
сегодня в 18:39
Не получилось у Ювентуса кинуть Роналду
Гость
