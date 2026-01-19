Роналду выиграл суд против «Ювентуса» по делу о невыплате зарплаты

1768835605

сегодня, 18:13

Туринский суд отклонил апелляцию итальянского футбольного клуба «Ювентус» в отношении решения арбитража обязать клуб выплатить €9,7 млн португальскому нападающему «Аль-Насра» из Саудовской Аравии португальцу . Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

В 2024 году арбитражный суд обязал «Ювентус» выплатить Роналду €9,7 млн, которые изначально игрок должен был получить в качестве выходного пособия после перехода в английский «Манчестер Юнайтед». После начала пандемии коронавируса «Ювентус» договорился с Роналду об отсрочке выплаты зарплаты в размере €19,6 млн. Было заключено дополнительное соглашение о бонусах на эту сумму до 31 июля 2021 года, которые так и не были выплачены, после чего португалец подал на клуб в суд.

29 ноября 2022 года большинство членов совета директоров «Ювентуса», включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа, приняли решение уйти в отставку. 1 декабря 2022 года прокуратура Турина подготовила повестку о передаче Аньелли под суд, его и других руководителей подозревали в нарушениях в финансовом управлении «Ювентусом». В частности, расследование касалось предоставления неверных финансовых данных, подтасовок и завышенных сумм покупки игроков. Руководству «Ювентуса» вменяли в вину распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.

Роналду 40 лет, он выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год, проведя за клуб 134 матча, в которых забил 101 гол и отдал 28 голевых передач. В составе «Ювентуса» португалец дважды становился чемпионом Италии (2018/19, 2019/20), дважды выигрывал суперкубок и один раз кубок.