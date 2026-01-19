Перед «Балтикой» поставили задачу подняться как можно выше в таблице РПЛ

1768828988

сегодня, 16:23

Перед калининградской «Балтикой» стоит задача подняться как можно выше в турнирной таблице Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, комментарий которого приводит «Спорт-Экспресс».

«Наша задача — в каждом матче продолжать показывать свой железный балтийский характер, который в этом сезоне помогает нам набирать очки. Будем стараться в каждой встрече и дальше навязывать борьбу соперникам, свой футбол и выжимать максимум, чтобы на финише оказаться как можно выше в турнирной таблице», — сказал Беспрозванных.