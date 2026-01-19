Top.Mail.Ru
Перед «Балтикой» поставили задачу подняться как можно выше в таблице РПЛ

сегодня, 16:23

Перед калининградской «Балтикой» стоит задача подняться как можно выше в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, комментарий которого приводит «Спорт-Экспресс».

«Наша задача — в каждом матче продолжать показывать свой железный балтийский характер, который в этом сезоне помогает нам набирать очки. Будем стараться в каждой встрече и дальше навязывать борьбу соперникам, свой футбол и выжимать максимум, чтобы на финише оказаться как можно выше в турнирной таблице», — сказал Беспрозванных.

После первой части сезона в РПЛ «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 18 встречах.

Балтика
82sbg4nuhz9e
82sbg4nuhz9e
сегодня в 19:13
Миссия невыполнима....
Capral
Capral
сегодня в 19:01, ред.
Ну уже бы прямо сказали- стать чемпионами и выиграть кубок!!! А то, мелочатся, скромничают...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:45, ред.
Губернатор оптимист, но на ум приходит социальная реклама из девяностых в студенческой общаге с посылом: "Ставьте перед собой реальные цели!"
Сохранить за собой занимаемые позиции в турнирной таблице после тридцатого тура уже будет большим успехом для Балтики, а поднимется выше, то честь ей и хвала. Ну а если смотреть на вещи трезво, то имеющийся задел очков, добытых в осенней части чемпионата, позволяет рассчитывать с большой долей вероятности на место в первой половине таблицы, а там, как карта ляжет и, как сыграют основные соперники.
Болейте за своих, а не против чужих!
ABir
ABir
сегодня в 18:41
Скорее задача перед Балтикой должна стоять - не опуститься ниже того, куда они уже забрались. Выше это вряд ли.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 18:29, ред.
...Я бы сказал страхуйются от непредвидённых обстоятельств ! Прям в начале года,на позитиве, а там как карта ляжет!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:22
Расплывчатая какая то задача - как по мне хорошо бы вошли в шестёрку лучших (седьмые уже были в далёких 90годах).
Гость
