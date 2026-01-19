Перед «Балтикой» поставили задачу подняться как можно выше в таблице РПЛ

Перед калининградской «Балтикой» стоит задача подняться как можно выше в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, комментарий которого приводит «Спорт-Экспресс».
«Наша задача — в каждом матче продолжать показывать свой железный балтийский характер, который в этом сезоне помогает нам набирать очки. Будем стараться в каждой встрече и дальше навязывать борьбу соперникам, свой футбол и выжимать максимум, чтобы на финише оказаться как можно выше в турнирной таблице», — сказал Беспрозванных.
После первой части сезона в РПЛ «Балтика» идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 18 встречах.
Сохранить за собой занимаемые позиции в турнирной таблице после тридцатого тура уже будет большим успехом для Балтики, а поднимется выше, то честь ей и хвала. Ну а если смотреть на вещи трезво, то имеющийся задел очков, добытых в осенней части чемпионата, позволяет рассчитывать с большой долей вероятности на место в первой половине таблицы, а там, как карта ляжет и, как сыграют основные соперники.
Болейте за своих, а не против чужих!
Сохранить за собой занимаемые позиции в турнирной таблице после тридцатого тура уже будет большим успехом для Балтики, а поднимется выше, то честь ей и хвала. Ну а если смотреть на вещи трезво, то имеющийся задел очков, добытых в осенней части чемпионата, позволяет рассчитывать с большой долей вероятности на место в первой половине таблицы, а там, как карта ляжет и, как сыграют основные соперники.
Болейте за своих, а не против чужих!