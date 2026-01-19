Top.Mail.Ru
Браим Диас взял на себя вину за поражение Марокко в финале Кубка Африки

сегодня, 19:29
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Футболист сборной Марокко Браим Диас взял всю ответственность на себя за поражение команды в финальном матче домашнего Кубка африканских наций от команды Сенегала. Об этом Диас написал на своей странице в соцсети Х.

Встреча завершилась победой сборной Сенегала со счетом 1:0 в дополнительное время. В компенсированное время ко второму тайму Диас не забил пенальти.

«Мое сердце болит, я мечтал об этом титуле. Благодаря всей вашей любви, каждому вашему сообщению, каждой вашей поддержке, которая давала мне почувствовать, что я не один, я боролся изо всех сил, всем сердцем. Вчера я потерпел неудачу, и я беру на себя полную ответственность и от всего сердца приношу свои извинения. Будет трудно оправиться, потому что эта рана не заживает легко, но я буду стараться», — написал Диас.

«Я буду продолжать идти вперед, пока однажды не смогу отплатить за всю эту любовь и стать источником гордости для моего марокканского народа», — добавил он.

Сборная Марокко не может выиграть Кубок африканских наций с 1976 года.

4hq9pa88k9kw
4hq9pa88k9kw
сегодня в 21:54
Ну что.... не он первый не он последний.....
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:47
Он не первый и не последний кто промахивался в важных матчах, главное не впасть в дипрессию, жизнь продолжается. А вообще, вчера, во время трансляции, промелькнула мысль, что он специально так пробил, что бы "умять" судейский скандал.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:36
У Баджо после ЧМ-1994 были аналогичные чувства.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:17
ну не надо так уж переживать
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:58
"Вот стою я перед вами - простой марроканский парень. Соперниками "битый" , пенальти незабивший, партнёрами не понятый, болельщиками освистанный . Простите, вы меня ради Аллаха"...)
shur
shur
сегодня в 19:55
....наш ответ Диасу в русской версии...!!!
Гость
