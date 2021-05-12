В 99 Доннарумма Джанлуиджи Спасений: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

З 2 Калабрия Давиде Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Пасы: 75 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 24 Кьер Симон Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 90

З 23 Томори Фикайо Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 69

П 4 Беннасер Исмаэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 45

П 7 Кастильехо Самуэль Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 79 Кессье Франк Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 70

П 21 Диас Браим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 63

Н 12 Ребич Анте Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 3 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 80

Запасные игроки

В 90 Доннарумма Антонио

В 1 Тэтэрушану Чиприан

З 46 Габбиа Маттео

З 5 Далот Диогу Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 21

З 20 Калулу Пьер

З 13 Романьоли Алессио

П 33 Крунич Раде Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 27

П 18 Мейте Суалихо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 45

П 15 Хауге Йенс

Н 17 Леау Рафаэл Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 20

Н 27 Мальдини Даниэль