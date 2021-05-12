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0 : 7
завершен
12 мая 2021, 21:45
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 62.8 - 346
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 2.1
Средний возраст: 25.5 - 24.7
Средний рост: 185.3 - 182.4
Легионеров: 5 - 9
Схемы: 3-5-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Стадио Олимпико
|19’
|0:1
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Эрнандес Тео
ассистент Диас Браим
|26’
|0:2(П)
|Кессье Франк
|50’
|0:3
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Диас Браим
ассистент Кессье Франк
|62’
|0:4
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Эрнандес Тео
ассистент Ребич Анте
|67’
|0:5
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Ребич Анте
ассистент Крунич Раде
|72’
|0:6
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Ребич Анте
ассистент Леау Рафаэл
|79’
|0:7
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Ребич Анте
ассистент Крунич Раде
|41’
|Беннасер Исмаэль
|Базелли Даниэле
|44’
|Линетти Кароль
|48’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Мейте Суалихо
|Беннасер Исмаэль
|Верди Симоне
|Базелли Даниэле
|56’
|Ансальди Кристиан
|Родригес Рикардо
|56’
|Ринкон Томас
|Линетти Кароль
|56’
|63’
|Крунич Раде
|Диас Браим
|69’
|Далот Диогу
|Эрнандес Тео
|70’
|Леау Рафаэл
|Чалханоглу Хакан
|80’
|Манджукич Марио
|Ребич Анте
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|14
|Удары по воротам
|12
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|1
|Удары в створ
|8
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|15
|Фолы
|16
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|2
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|2
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|1
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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