В 1 Стракоша Томас Фолов заработано: 1 Спасений: 4 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 33 Ачерби Франческо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

З 4 Габаррон Патрик Хиль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 79

З 26 Раду Штефан Блоки: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 57

П 10 Альберто Луис Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 32 Катальди Данило Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Перехваты: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 57

П 29 Лаццари Мануэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 16 Пароло Марко Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 73

П 96 Фарес Мохаммед Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Н 94 Мурики Ведат Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 57

Запасные игроки

В 71 Алиа Марко

В 25 Рейна Пепе

З 77 Марушич Адам

З 3 Фелипе Луис Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 33

П 92 Акпа Акпро Жан-Даниэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 17

П 11 Корреа Хоакин Ударов всего: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 33

П 19 Лулич Сенад

П 18 Эскаланте Гонсало Фолов заработано: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 33