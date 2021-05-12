|
1 : 0
завершен
12 мая 2021, 21:45
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 182 - 40.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 0.5
Средний возраст: 29.2 - 26.1
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 3-5-2 - 3-5-2
|
Стадион Олимпико
|Иммобиле Чиро
|1:0
|90+5’
|10’
|Брунетта Хуан
|49’
|Гальоло Риккардо
|Ачерби Франческо
|90’
|90+2’
|Эрнани
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Корреа Хоакин
|Мурики Ведат
|57’
|Эскаланте Гонсало
|Катальди Данило
|57’
|Фелипе Луис
|Раду Штефан
|57’
|62’
|Лорини Венсан
|Гальоло Риккардо
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Пароло Марко
|73’
|73’
|Корнелиус Андреас
|Пелле Грациано
|Кайседо Фелипе
|Габаррон Патрик Хиль
|79’
|84’
|Осорио Йордан
|Бани Маттиа
|84’
|Грасси Альберто
|Сом Симон
|84’
|Траоре Чака
|Брунетта Хуан
|
|16
|Удары по воротам
|12
|
|
|5
|Удары в створ
|4
|
|
|13
|Фолы
|14
|
|
|7
|Угловые
|2
|
|
|51%
|Владение мячом
|49%
|
|
|4
|Cэйвы
|4
|
|
|1
|Предупреждения
|3
|