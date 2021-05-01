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Кристал Пэлас - Манчестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион - Лидс
Челси - Фулхэм
Эвертон - Астон Вилла

Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас против Манчестер Сити

Кристал Пэлас Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон) 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
Кристал Пэлас
0 : 2
завершен
01 мая 2021, 14:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 118.6 - 520.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 2.3
Средний возраст: 28.5 - 26.7
Легионеров: 5 - 10
Схемы: 4-3-3 - 4-4-1-1
Серия побед: 0 - 3
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Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 34 тур
Стадион Селхарст Парк
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.245.321.34
Лига Ставок 9.00 5.40 1.34
Фонбет Live! 9.80 4.80 1.35
BetBoom 9.80 5.42 1.34
 
49' Миливоевич Лука (4)
 
59' Ридевальд Хайро (44) уходит с поля, Шлупп Джеффри (15) вышел на поле
 
67' Бентеке Кристиан (20) уходит с поля, Матета Жан-Филипп (14) вышел на поле
 
81' Куяте Шейху (8)
 
82' Таунсенд Эндрос (10) уходит с поля, Айю Жордан (9) вышел на поле
 
57' (0:1) Агуэро Серхио (10) (Менди Бенжамен (22))
 
59' (0:2) Торрес Ферран (21)
 
67' Фернандиньо (25) уходит с поля, Зинченко Александр (11) вышел на поле
Голы
57’ 0:1 Агуэро Серхио
ассистент Менди Бенжамен
59’ 0:2 Торрес Ферран
Наказания
Миливоевич Лука 49’
Куяте Шейху 81’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Шлупп Джеффри Ридевальд Хайро 59’
Матета Жан-Филипп Бентеке Кристиан 67’
67’ Зинченко Александр Фернандиньо
Айю Жордан Таунсенд Эндрос 82’
Статистика
 9 Удары по воротам 20
4 Удары в створ 3
9 Фолы 10
2 Угловые 6
3 Офсайды 1
30% Владение мячом 70%
1 Cэйвы 4
2 Предупреждения 0
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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
01 мая в 20:21
сити в своем репертуаре: владение зашкаливает, а из 20 ударов, только ТРИ в створ. Странно, что игроки терпят такой унылый стиль, основанный исключительно на владении Но тем не менее, им как-то удается выигрывать, несмотря на такой примитивный футбол.
Igo0rek
Igo0rek
01 мая в 19:07
Теперь мысли только о ЛЧ
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ CHIKO_6969 (комментарий удален) (раскрыть)
01 мая в 18:10
Ну букмекеры уже выделили своё мнение о Сити)
Шуnя771
Шуnя771
01 мая в 18:09
Внимательно посмотрим и послушаем!
allemz
allemz ответ No problems (раскрыть)
01 мая в 16:49
Привет, бро) Мерси, поглядим как сыграют)
No problems
No problems ответ allemz (раскрыть)
01 мая в 16:45
Салам уалейкум Гришаня.
Щя МЮ продует Ливеру,и все.
Заранее с чемпионством тебя).
allemz
allemz
01 мая в 16:28
Агуэрыч только после травмы, от него больше всех остроты исходило и прошил Гуаиту как умеет, не говоря о двух черных днарях, проведших в этом сезоне в разы больше матчей, а результата как не было так и нет, позорища немощные.
С победой, очередной шаг к чемпионству сделан.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
01 мая в 16:26
одно слово: ожидаемо ))
Serge_1
Serge_1
01 мая в 16:25
Вопрос чемпиона АПЛ,может решится завтра, после матча МЮ-Ливерпуль
Elliada
Elliada
01 мая в 16:11
Что случится быстрее: победа Сити в ЛЧ или Стерлинг забьет?
allemz
allemz
01 мая в 16:11
Выцарапайте обезьяне на лбу "ДНО"
boom4321
boom4321
01 мая в 16:06, ред.
У cp как будто только 3 действующих лица Шлеп, Захар и Танзиля.
dimagas2
dimagas2
01 мая в 15:56
Стерлинг играть будет или ему тоже нужно дать банан?)))
allemz
allemz
01 мая в 15:47
Прорвало Ферранчика, кю, моментально)
allemz
allemz
01 мая в 15:46
Рад за Серегу, беспощадно расстрелял Гуаиту!)
allemz
allemz
01 мая в 15:45
Серджио Кууун Агуэро!
allemz
allemz
01 мая в 15:41
Торресу ума что ли не хватило переправить сразу в ворота?
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
01 мая в 15:17
Пеп в мае проклят.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ David Young (раскрыть)
01 мая в 15:16
Ничья.
boom4321
boom4321
01 мая в 15:13, ред.
Гвардиолла аж зачесался))
boom4321
boom4321
01 мая в 14:56
Стерлинг левачит на стороне что-ли
allemz
allemz
01 мая в 14:49
Тупой скот ямайский, ну что он сейчас сделал, в пустые за счастье попасть
David Young
David Young ответ 1bear (раскрыть)
01 мая в 14:45
Он всё ещё крепкий середняк, но в этом сезоне играет хуже чем в ряде предыдущих, а Манчестер Сити ещё не чемпион, им здесь как раз нужно победить, как и в следующем туре, дабы заранее оформить чемпионство. Самый сложный из оставшихся матчей у них будет с Челси, во всяком случае если брать уровни соперников. Тут будет удивительно если Кристал Пэлас не проиграет, как, впрочем, и в случае с Ньюкасл Юнайтед и Брайтон энд Хоув, но это возможно.
allemz
allemz
01 мая в 14:43
Мяч подержать толком не могут
allemz
allemz
01 мая в 14:31
Ох, и тяжело будет, сказал я глядя на нападение МС))
1bear
1bear
01 мая в 14:30
КП "сдулся",сенсации не будет
David Young
David Young
01 мая в 14:21
Победа Манчестер Сити.
swed27
swed27
01 мая в 13:41
Победа сити
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
01 мая в 13:35, ред.
Они уже 🏆🥇, кто их ещё догонит !?!
Elliada
Elliada
29 апреля в 08:50
Победа Сити.

И если МЮ проиграет Ливерпулю, то МС - чемпион
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