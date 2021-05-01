Кристал Пэлас

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0 : 2
завершен
01 мая 2021, 14:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 118.6 - 520.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 2.3
Средний возраст: 28.5 - 26.7
Легионеров: 5 - 10
Схемы: 4-3-3 - 4-4-1-1
Серия побед: 0 - 3
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Стадион Селхарст Парк
|57’
|0:1
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Агуэро Серхио
ассистент Менди Бенжамен
|59’
|0:2
|Торрес Ферран
|Миливоевич Лука
|49’
|Куяте Шейху
|81’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Шлупп Джеффри
|Ридевальд Хайро
|59’
|Матета Жан-Филипп
|Бентеке Кристиан
|67’
|67’
|Зинченко Александр
|Фернандиньо
|Айю Жордан
|Таунсенд Эндрос
|82’
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|9
|Удары по воротам
|20
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|4
|Удары в створ
|3
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|9
|Фолы
|10
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|2
|Угловые
|6
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|3
|Офсайды
|1
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|30%
|Владение мячом
|70%
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|1
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|0
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Щя МЮ продует Ливеру,и все.
Заранее с чемпионством тебя).
Щя МЮ продует Ливеру,и все.
Заранее с чемпионством тебя).
С победой, очередной шаг к чемпионству сделан.
С победой, очередной шаг к чемпионству сделан.
И если МЮ проиграет Ливерпулю, то МС - чемпион
И если МЮ проиграет Ливерпулю, то МС - чемпион