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0 : 3
завершен
15 октября 2020, 21:45
четверг
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Стадион Альянц Арена
|24’
|0:1
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Чупо-Мотинг Эрик
ассистент Сарр Буна
|36’
|0:2(П)
|Мюллер Томас
|75’
|0:3
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Чупо-Мотинг Эрик
ассистент Сарр Буна
|Собиеч Жоран
|69’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Штиллер Анжело
|Зюле Никлас
|Матушик Адам
|Симон Филипп
|53’
|Блея Даниэль
|Антоски Джорджи
|53’
|61’
|Дажаку Леон
|Мюллер Томас
|61’
|Сиеб Арминдо
|Коста Дуглас
|Ло Яконо Тициано
|Браснич Марк
|70’
|77’
|Арп Янн-Фите
|Чупо-Мотинг Эрик
|Сарикая Барис
|Стерманн Марвин
|81’
|Мабанза Гюнтер
|Уипперферт Маркус
|81’
|87’
|Онтужанс Даниэльс
|Сиеб Арминдо
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|1
|Предупреждения
|0
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Две восьмёрки- это вообще бомба, честно говоря)))
Две восьмёрки- это вообще бомба, честно говоря)))