«Карабах» и «Будё-Глимт» потерпели первые поражения в Лиге чемпионов

вчера, 21:39

Азербайджанский «Карабах» и норвежский «Будё-Глимт» впервые проиграли в нынешнем розыгрыше футбольной Лиги чемпионов в третьем туре.

В среду «Карабах» в гостях проиграл испанскому «Атлетику» — 1:3, «Будё-Глимт» на чужом поле уступил турецкому «Галатасараю» с таким же счетом. Ворота норвежского клуба защищал российский вратарь Никита Хайкин.

«Карабах» по итогам трех матчей набрал 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа. До этого команда в гостях переиграла португальскую «Бенфику» (3:2) и дома одолела датский «Копенгаген» (2:0). В следующем туре «Карабах» примет английский «Челси» 5 ноября.

«Будё-Глимт» имеет на счету два очка после трех игр. Прежде норвежский клуб, являющийся дебютантом турнира, дважды сыграл вничью — на выезде с чешской «Славией» (2:2) и дома с английским «Тоттенхэмом» (2:2). Следующим соперником команды станет «Монако», который выступает в чемпионате Франции. Встреча пройдет 4 ноября в Норвегии.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

bt8jd6duz6az
bt8jd6duz6az
сегодня в 04:37
Вряд-ли кто-то из них рассчитывал на длинную серию побед, играя с такими соперниками как в ЛЧ
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:28
Аталанта, Славия, Монако, Тоттенхэм... Что эти середняки делают в этом турнире, безвольные пилорамщики....)))
ABir
ABir
сегодня в 00:02
Похоже, что сказка про Карабах заканчивается. Челси тоже будут очень нужны очки.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:21
Всё равно эти два андердога достойную игру показывают и за ними интересно смотреть.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:01
Победа над Ливерпулем прибавила уверенность игрокам Галатасарая...и норвежцы ничего не могли показать в Стамбуле
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:58
Но все равно молодцы, сражались и могли бы очки зацепить и одни, и другие))
particular
particular
вчера в 21:56
Не повезло Челси, - в следующем туре Карабах будет суров и неукротим :)
