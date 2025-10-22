«Карабах» и «Будё-Глимт» потерпели первые поражения в Лиге чемпионов

1761158351

вчера, 21:39

Азербайджанский «Карабах» и норвежский «Будё-Глимт» впервые проиграли в нынешнем розыгрыше футбольной Лиги чемпионов в третьем туре.

В среду «Карабах» в гостях проиграл испанскому «Атлетику» — 1:3, «Будё-Глимт» на чужом поле уступил турецкому «Галатасараю» с таким же счетом. Ворота норвежского клуба защищал российский вратарь Никита Хайкин.

«Карабах» по итогам трех матчей набрал 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа. До этого команда в гостях переиграла португальскую «Бенфику» (3:2) и дома одолела датский «Копенгаген» (2:0). В следующем туре «Карабах» примет английский «Челси» 5 ноября.

«Будё-Глимт» имеет на счету два очка после трех игр. Прежде норвежский клуб, являющийся дебютантом турнира, дважды сыграл вничью — на выезде с чешской «Славией» (2:2) и дома с английским «Тоттенхэмом» (2:2). Следующим соперником команды станет «Монако», который выступает в чемпионате Франции. Встреча пройдет 4 ноября в Норвегии.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.