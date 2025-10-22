Определились пары 1/4 финала пути РПЛ Кубка России

1761155576

вчера, 20:52

Московское «Динамо» стало последним участником четвертьфинальной стадии «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России по футболу.

Это стало известно после того, как бело-голубые в заключительном туре групповой стадии переиграли на своем поле самарские «Крылья Советов» (4:0). В четвертьфинале «пути РПЛ » «Динамо» сыграет против петербургского «Зенита».

Также на этой стадии между собой сыграют московские «Спартак» и «Локомотив», «Краснодар» встретится с «Оренбургом», столичному ЦСКА , который является действующим победителем турнира, будет противостоять махачкалинское «Динамо».

Первые матчи пройдут 4-6 ноября, ответные — 25-27 ноября.