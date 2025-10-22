 
 
 
Определились пары 1/4 финала пути РПЛ Кубка России

вчера, 20:52

Московское «Динамо» стало последним участником четвертьфинальной стадии «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу.

Это стало известно после того, как бело-голубые в заключительном туре групповой стадии переиграли на своем поле самарские «Крылья Советов» (4:0). В четвертьфинале «пути РПЛ» «Динамо» сыграет против петербургского «Зенита».

Также на этой стадии между собой сыграют московские «Спартак» и «Локомотив», «Краснодар» встретится с «Оренбургом», столичному ЦСКА, который является действующим победителем турнира, будет противостоять махачкалинское «Динамо».

Первые матчи пройдут 4-6 ноября, ответные — 25-27 ноября.

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

99mt6cb46crg
99mt6cb46crg ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 03:28, ред.
Да всё понятно. Только это не Кубок! Так, кубковый продукт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:23
Три матча с Динамо....за месяц...
Весело будет....
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:05
Слишком всё это сложно для понимания в целом.
nubom
nubom
вчера в 22:34
Как в универсаме - самый популярный товар в самой дальней точке от входа...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:01
Что бы написать в столбик так до этого еще додуматься надо...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:14
Почему бы просто в столбик не написать пары?
