Определились пары 1/4 финала пути РПЛ Кубка России

Московское «Динамо» стало последним участником четвертьфинальной стадии «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу.
Это стало известно после того, как бело-голубые в заключительном туре групповой стадии переиграли на своем поле самарские «Крылья Советов» (4:0). В четвертьфинале «пути РПЛ» «Динамо» сыграет против петербургского «Зенита».
Также на этой стадии между собой сыграют московские «Спартак» и «Локомотив», «Краснодар» встретится с «Оренбургом», столичному ЦСКА, который является действующим победителем турнира, будет противостоять махачкалинское «Динамо».
Первые матчи пройдут 4-6 ноября, ответные — 25-27 ноября.
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.
