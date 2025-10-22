1761161024

вчера, 22:23

Петербургский «Зенит» со счетом 6:0 разгромил «Оренбург» в домашнем матче шестого тура группового этапа «пути Мир — Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла на «Газпром-Арене».

Мячи забили Юрий Горшков (27-я минута), Жерсон (33), Вадим Шилов (45+1), Александр Ерохин (64, 79) и Густаво Мантуан (68). С 6-й минуты «Оренбург» играл в меньшинстве из-за удаления нападающего Ацамаза Ревазова.

«Зенит» первым в истории набрал 18 очков по итогам группового этапа «пути РПЛ » Кубка России. В нынешнем формате турнир проводится с сезона-2022/23. Ближе всех к этому достижению был московский «Локомотив», набравший 17 очков в прошлом розыгрыше Кубка России.

«Оренбург» занял второе место в турнирной таблице группы A с 8 очками. В четвертьфинале «пути РПЛ » команда сыграет против «Краснодара». «Зенит» встретится на этой стадии с московским «Динамо». Первые матчи пройдут 4-6 ноября, ответные — 25-27 ноября.

Кубок России разделен на «путь РПЛ » и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ » команды проводят по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выходят в плей-офф «пути РПЛ », третья продолжает выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.