«Зенит» со счетом 6:0 разгромил «Оренбург» в матче Кубка России

вчера, 22:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Петербургский «Зенит» со счетом 6:0 разгромил «Оренбург» в домашнем матче шестого тура группового этапа «пути Мир — Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла на «Газпром-Арене».

Мячи забили Юрий Горшков (27-я минута), Жерсон (33), Вадим Шилов (45+1), Александр Ерохин (64, 79) и Густаво Мантуан (68). С 6-й минуты «Оренбург» играл в меньшинстве из-за удаления нападающего Ацамаза Ревазова.

«Зенит» первым в истории набрал 18 очков по итогам группового этапа «пути РПЛ» Кубка России. В нынешнем формате турнир проводится с сезона-2022/23. Ближе всех к этому достижению был московский «Локомотив», набравший 17 очков в прошлом розыгрыше Кубка России.

«Оренбург» занял второе место в турнирной таблице группы A с 8 очками. В четвертьфинале «пути РПЛ» команда сыграет против «Краснодара». «Зенит» встретится на этой стадии с московским «Динамо». Первые матчи пройдут 4-6 ноября, ответные — 25-27 ноября.

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды проводят по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выходят в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжает выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Вместе со столичным «Локомотивом» армейцы делят первое место по числу побед в турнире (девять).

Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:01
Конечно это не показатель , но при таком поражении с теннисным счётом и практически играя весь матч в меньшинстве Оренбург умудрился подать столько же угловых , сколько и победитель. Значит надо думать у "Пуховиков" ещё не всё потерянно (по игре)...) Ну а Зенит с победой.
LOpp
LOpp ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:04
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:51
    16 забитых голов...за 3 встречи...одной команде...за 2 месяца...перебор даже для "беспощадного" Семака...
    Скромнее надо быть....))

    Где то сейчас Слишкович улыбается....не сильно...но улыбается...
    K_SY116
    K_SY116
    вчера в 23:14
    Эпохально.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 23:04, ред.
    Матч, необходимый для поддержания в тонусе дубля Зенита. Обилие голов на радость болельщикам, посетившим стадион в середине рабочей недели. Вираж покуражился, создав отличную атмосферу на трибунах. Все довольны. Ну кроме Оренбурга конечно, хотя их вратарь молодец сегодня.
    sfwawq5awt6q
    sfwawq5awt6q
    вчера в 23:03
    Зенит с крупной победой!!!!
    shur
    shur
    вчера в 23:02
    ...прям по европейским Лиговским меркам ,по Шесть мячей заколачивают,куда деваться...!!!
    particular
    particular
    вчера в 22:43
    Не сказать, что новость оказалась неожиданной :)
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 22:42
    Бей своих, чтоб чужие боялись)))
