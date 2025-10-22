Митрофанов: «Большинство федераций выступает за возвращение России»

Генсек РФС рассказал о возможном возвращении российских команд в международные турниры.

Этот вопрос делится на две части — страны и федерации. Абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступает за возвращение России. В том числе это футбольные федерации европейских стран, которые резко против нашего участия в международных соревнованиях. Дальше возникает вопрос, как технически организовать возвращение и появляется давление политических властей на УЕФА в частности. Противоречие здесь в том, что УЕФА принял решение об отстранении России, не посоветовавшись с футбольными федерациями. А сейчас УЕФА говорит, что им сначала нужно посоветоваться. Ну, пусть посоветуются.