Митрофанов: «Большинство федераций выступает за возвращение России»

вчера, 14:18

Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал о возможном возвращении российских команд в международные турниры.

Этот вопрос делится на две части — страны и федерации. Абсолютное большинство национальных футбольных федераций выступает за возвращение России. В том числе это футбольные федерации европейских стран, которые резко против нашего участия в международных соревнованиях. Дальше возникает вопрос, как технически организовать возвращение и появляется давление политических властей на УЕФА в частности. Противоречие здесь в том, что УЕФА принял решение об отстранении России, не посоветовавшись с футбольными федерациями. А сейчас УЕФА говорит, что им сначала нужно посоветоваться. Ну, пусть посоветуются.

Agamaga005
Agamaga005 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:39
А что странного? Всё это пустые слова. Поэтому и смешно! Нам всегда обещают что-то, обещают и обещают...
Agamaga005
Agamaga005 ответ guron88 (раскрыть)
вчера в 21:37
Так они тоже люди
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:13, ред.
Митрёшка тупой, как валенок в дурдоме. Фифе и Уефе, равно как и всем федерациям ничего не нужно, - нет России и хрен на неё! Это только нам Нужно играть..., Нам (!) и больше никому. Вот в чём проблема.
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 20:57
Очень уж путано изложено .
lotsman
lotsman ответ Тёма Ветров (раскрыть)
вчера в 19:40
Не хотел отвечать на глупость, ну да ладно.
Квашему сведению - РФС (Российский Футбольный Союз) это не федерация.
Футбольные федерации:
ФИФА — Международная федерация футбольных ассоциаций
CONIFA — Конфедерация независимых футбольных ассоциаций
NF-Board — Совет новых футбольных федераций
АФК - Азиатская Футбольная Конфедерация
КАФЕ - Конфедерация африканского футбола
УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций.....................не буду всё перечислять. Учите матчасть.
Тёма Ветров
Тёма Ветров ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:21, ред.
А че тут непонятного? На примере нашей страны, страна - РФ, федерация (не в политусиройстве, а в смыле данной статьи ) - РФС... Под словом федерация он имеет ввиду футбольную федерацию конкретной страны, а не объединение стран. Там даже по тексту НАЦИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ федераций, как вы посчитали что федерация это объединение стран я хз
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:00
Это политика, которую я обсуждать не хочу.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:52, ред.
А зря. Если бы прочитали, то обьяснили бы мне, как это - федерация за, а страны, входящие в федерацию, против. Я лично не понял, кто за, если в федерацию входят представители тех стран, которые против.)
Шуня771
Шуня771 ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:51
По "Северному, морскому..." не ближе,)
Инсаров
Инсаров
вчера в 17:33
"В далёком созвездии Тау Кита
Всё стало для нас непонятно.
Сигнал посылаем: "ВЫ что это там?"
А нас посылают обратно".
ABir
ABir
вчера в 17:30
Раз большинство за возвращение России, то пость голосуют, а правду мы узнаем.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:26
Клянусь вам- не читал!!! Почему? Потому что уже по заглавию понял, что будет одно и тоже, что и всегда.)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:25
Ничего не понятно, но очень интересно...
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:25
Ну всё равно читали.) Правда здесь всего лишь заголовок интервью. Непонятно заглавие какого произведения вы читали.
particular
particular
вчера в 17:24, ред.
Большинство может и присутствует, но оно отстранено от принятия решений... А количеством, пока, зло, посеянное бритами и иже с ними, не переломить...
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:14, ред.
А мне хватило одного заглавия, чтобы поржать. Кому-то надо целый день читать одно и тоже и всё равно ничего не поймет, а кому-то, достаточно и заглавиe посмотреть, чтобы стало смешно...)))
guron88
guron88
вчера в 17:02
Большинство, это каких? Буркино-Фасо, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Чад, Восточный Тимор, Гамбия и Сент-Винсент и Гренадины ?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:57
Огласите весь список, пжлста!
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:45
Не читая ржать? А от чего ржать, если не читать? Странно.)
Брулин
Брулин
вчера в 16:19
— Изя, Вы играете на скрипке?
— Нет.
— А Ваш брат Беня?
— Да.
— Что — да?
— Тоже нет.
Capral
Capral
вчера в 16:14
А я даже не стал читать, сразу поржал и пошел обедать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:11
Так и хочется сказать!)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:08, ред.
"Этот вопрос делится на две части" - надо полагать это "Сложно - подчинённый вопрос" - точнее и не охарактеризуешь...)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:58
С 2022-го года четыере раза в год обострение случается у Митрофанова - глюки появляются, что все хотят возвращения России.....всегда легко прикрыться чьим-то решением и снять с себя любую ответственность, поэтому это все несерьезно. Мнение спортивных федераций действительно ничего не решает, даже если они на самом деле по нам сильно скучают. Тем более, что допуск к соревнованиям без снятия санкций хотя бы частично, просто невозможен...

Пи.Си.

— Изя, Вы играете на скрипке?
— Нет.
— А Ваш брат Беня?
— Да.
— Что — да?
— Тоже нет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:46
Думаю всё и всем понятно и все решат там......дальше не буду ! Уже помылся)))
therapy
therapy
вчера в 15:03
Мы же все понимаем, что ежеминутно это не закончится, никто не любит заднюю включать...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:02, ред.
Большинство за возвращение, даже те кто резко против тоже за. Он хоть сам слышит что говорит?
K_SY116
K_SY116
вчера в 14:57
Да ладно
shur
shur ответ qpvd376gh36j (раскрыть)
вчера в 14:53
...Со Штатами играть,себе дороже будет, на одном топливе разоришься!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:51
Генсек РФС Максим Митрофанов рассказал о возможном возвращении российских футбольных команд в международные турниры. Человек, занимающий должность с таким шикарным названием, фактически прочитал нам лекцию на тему "Спорт и политика". Максим, зачем-то, пытался нам пытался доказать, что тезис "Спорт вне политики" несостоятелен. Дорогой друг, мы это и без тебя знаем. Захотелось поболтать? Что, других дел нет?
Гость
