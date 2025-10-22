«Айнтрахт» пропустил пять мячей от «Ливерпуля»

В матче Лиги чемпионов встречались «Айнтрахт» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 1:5.
Голом у хозяев отметился: Кристенсен (26'). За гостей забивали Экитике (35'), ван Дейк (39'), Конате (44'), Гакпо (66'), Собослаи (70').
По итогам встречи «Айнтрахт» имеет 3 очка, у гостей — 6 очков.
В следующем матче «Айнтрахт» сыграет 4 ноября, соперником будет «Наполи». «Ливерпуль» проведет следующий матч 4 ноября, (соперник — «Реал»).
Атлетико - Айнтрахт 5:1
Айнтрахт - Ливерпуль 1:5
Любимый счёт у немцев))
Но , намного важнее в субботу победить на выезде Брентфорд. При всем уважении к Айнтрахту, немецкая команда выглядело слабо, Брентфорд доставит намного больше проблем красным в этом я уверен.
не раз уже писал, что на данный момент самый удачный трансфер красных это Уго Экитике - играет уверенно, забивает классные голы, не боится брать игру на себя, довольно подвижен, хорошо открывается...... тьфу-тьфу, чтоб не сглазить..
Ливерпулю как воздух необходимо, чтобы заиграли Вирц, Исак, набрал свою форму Макка, прибавил Керкез и перестал травмироваться Фримпонг...
Собо как и Грава хороши, но им тяжело в центре вдвоем без "нормальных" Вирца и Макки..
ну и Федерико хотелось бы почаще видеть на поле
