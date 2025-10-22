 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Айнтрахт» пропустил пять мячей от «Ливерпуля»

вчера, 23:55
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)1 : 5Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Айнтрахт» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 1:5.

Голом у хозяев отметился: Кристенсен (26'). За гостей забивали Экитике (35'), ван Дейк (39'), Конате (44'), Гакпо (66'), Собослаи (70').

По итогам встречи «Айнтрахт» имеет 3 очка, у гостей — 6 очков.

В следующем матче «Айнтрахт» сыграет 4 ноября, соперником будет «Наполи». «Ливерпуль» проведет следующий матч 4 ноября, (соперник — «Реал»).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
«Бавария» с крупным счётом обыграла «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
Вчера, 23:50
«Ростов» последним из клубов РПЛ вышел в путь регионов Кубка России
Вчера, 22:30
«Зенит» со счетом 6:0 разгромил «Оренбург» в матче Кубка России
Вчера, 22:23
«Карабах» и «Будё-Глимт» потерпели первые поражения в Лиге чемпионов
Вчера, 21:39
«Ахмат» под руководством Черчесова завершил участие в Кубке России
Вчера, 20:11
Московское «Динамо» сыграет с «Зенитом» в 1/4 финала пути РПЛ Кубка России
Вчера, 19:56
 
Сортировать
Все комментарии
ceu7b2kdabb7
ceu7b2kdabb7
сегодня в 03:07
Айнтрахт снова айнтрахтнули в грубой форме
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:24
после 4 поражений подряд разгромная победа на выезде в Лиге Чемпионов это конечно было красиво!
Но , намного важнее в субботу победить на выезде Брентфорд. При всем уважении к Айнтрахту, немецкая команда выглядело слабо, Брентфорд доставит намного больше проблем красным в этом я уверен.

не раз уже писал, что на данный момент самый удачный трансфер красных это Уго Экитике - играет уверенно, забивает классные голы, не боится брать игру на себя, довольно подвижен, хорошо открывается...... тьфу-тьфу, чтоб не сглазить..

Ливерпулю как воздух необходимо, чтобы заиграли Вирц, Исак, набрал свою форму Макка, прибавил Керкез и перестал травмироваться Фримпонг...

Собо как и Грава хороши, но им тяжело в центре вдвоем без "нормальных" Вирца и Макки..

ну и Федерико хотелось бы почаще видеть на поле
shur
shur
сегодня в 00:15
....Ливер Трах -Айн ( нет, Пять раз) Айнтрахт и был таков!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 00:08
Айнтрахт - Галатасарай 5:1
Атлетико - Айнтрахт 5:1
Айнтрахт - Ливерпуль 1:5

Любимый счёт у немцев))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:05
Айнтрахт с таким же счётом обыграл сарай, которые обыграли ливер))
С победой красных
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:05
Немцы оказали завидное гостеприимство...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:05
в след.туре супер матч Ливерпуль - Реал ))
неужели и здесь салах будет в запасе
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 