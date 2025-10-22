«Ростов» последним из клубов РПЛ вышел в путь регионов Кубка России

1761161415

вчера, 22:30

Футболисты «Ростова» со счетом 4:1 обыграли «Пари Нижний Новгород» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Голы в составе победителей забили Герман Игнатов (21-я минута), Даниил Шанталий (44), Хорен Байрамян (48) и Егор Голенков (90+4). У гостей отличился Хуан Боселли (45+5, с пенальти).

«Ростов» и «Пари НН» выступали в группе C вместе с московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». «Ростов» занял третье место, набрав семь очков в шести матчах. Команда стала последней из клубов РПЛ , вышедшей в плей-офф «пути регионов». У «Пари НН» три очка, команда заняла четвертое место и вылетела из Кубка России. «Пари НН» в третий раз подряд занял последнее место на групповом этапе кубка, команда смогла его преодолеть лишь в первом розыгрыше турнира в новом формате — в сезоне-2022/23.

Следующие матчи клубы проведут в чемпионате России. «Ростов» 25 октября примет махачкалинское «Динамо», «Пари НН» на следующий день дома сыграет с калининградской «Балтикой».