«Ростов» последним из клубов РПЛ вышел в путь регионов Кубка России

вчера, 22:30
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Футболисты «Ростова» со счетом 4:1 обыграли «Пари Нижний Новгород» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Голы в составе победителей забили Герман Игнатов (21-я минута), Даниил Шанталий (44), Хорен Байрамян (48) и Егор Голенков (90+4). У гостей отличился Хуан Боселли (45+5, с пенальти).

«Ростов» и «Пари НН» выступали в группе C вместе с московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». «Ростов» занял третье место, набрав семь очков в шести матчах. Команда стала последней из клубов РПЛ, вышедшей в плей-офф «пути регионов». У «Пари НН» три очка, команда заняла четвертое место и вылетела из Кубка России. «Пари НН» в третий раз подряд занял последнее место на групповом этапе кубка, команда смогла его преодолеть лишь в первом розыгрыше турнира в новом формате — в сезоне-2022/23.

Следующие матчи клубы проведут в чемпионате России. «Ростов» 25 октября примет махачкалинское «Динамо», «Пари НН» на следующий день дома сыграет с калининградской «Балтикой».

FC RSM
FC RSM ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:54
Конечно интереснее. Карпину трофеи не нужны ведь) а ростовский футбол перешёл в Динамо (надеюсь, вам нравится). А Ростов сейчас играет в свой футбол с новым тренером (особенно, главное - перестали комбинировать через вратаря, да и многое поменялось). А Карпин, наверное, был чересчур упрям с этими своими фишками.
FC RSM
FC RSM ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 03:51
Спасибо за поздравления, только для Ростова настоящий кубок, можно сказать, начался уже сегодня, ведь проигравший в этой игре вылетал. Так что плей-офф начался раньше всех)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:02
Все-таки Ростов борется на двух фронтах... Что сказать, молодцы!!!
stanichnik
stanichnik ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:44
Альба ничего не стал ломать и переделывать в Ростове после Карпина и правильно сделал, а то были бы сейчас, как нижегородцы. А физика и так была на нём.
Capral
Capral ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:21, ред.
А как поставил Альба, у него есть свой стиль, свой почерк? Он продолжает линию Карпина- играет по той же системе. Естественно, поскольку, он сейчас ГТ- он готовит команду, определяет состав и ставит тактику на игру. Но стратегия Ростова осталась карпинская- организованный, oборонительный, силовой и прессингующий футбол. Я видел практически все игры Ростова после ухода Карпина в этом сезоне, и ничего нового или сверхестественного в футболе Альбы не увидел. Фактически, игровая и футбольная идея Карпина главенствует...
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:15
Оба берега Дона с Победой!
Сейчас ростовчанам положительные эмоции просто жизненно необходимы.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:05
Ростов играет так как поставил Альба, команда собрана Рыскиным, и как не продавали игроков, клуб прибавлял, футбол Карпина был в Торпедо Армавир, Я и остальные, Карпин брал медийкой, ушёл второй раз и команда спутя не опять, а снова 11 лет попала в Финал(ныне пишут супер) Кубка России, для Карпина, Трофеи не важны, поэтому слетали, для этого нового тренера нужны победы,, для портфолио, команде нужнее титул, тренеру галочка для дальнейшего роста в карьере
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:38
Стала интересней после ухода Карпина?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ростов по-прежнему играет в футбол Карпина, поэтому и на плаву.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:20
с победой, фанаты Ростсельмаша!
игра дончан стала намного интересней после ухода Карпина.
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:19, ред.
...наше Вам с кисточкой!!!
a-league
a-league ответ Тот самый чувак (раскрыть)
вчера в 23:04, ред.
Зато наш бывший рекордсмен, подавшийся за деньгами в Пари, каждый матч с полной панамкой уходит
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 22:53, ред.
Не смотрел матч Зенит - Оренбург, потому что там борьбы быть не могло (Оренбург всё равно выше 2 места бы не поднялся и не опустился). А вот в матче Ростов - Пари НН который я смотрел, была интрига, особенно по окончании 1 тайма.
Вот только одного понять не могу, во что играет Пари НН тренерского гения Шпилевского я так и не заметил (матчей 9-10 Пари НН смотрел точно), как он до сих пор держится в тренерском кресле, он наверное какой-то блатной.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:50
Для нижегородцев ещё до начала матча в Ростове наступила пора расставлять приоритеты, либо матчи в РПЛ, либо Кубок, похоже Шпилевский выбрал первое и правильно сделал, его команда пока не готова бороться на два фронта. Ну а "Ростов", тем и знаменит, что может настроится на отдельно взятую игру и дать бой сопернику любого ранга, продолжает дальше борьбу за Кубок уже по настоящему, ведь теперь в Пути регионов нет права на ошибку. И в чемпионате потихоньку дела налаживаются и появляется игра, которую от команды ждут болельщики, которых я поздравляю с сегодняшней крупной победой.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:47
С Победой Земляки!!!
