Футболист Бабаев назвал особенным моментом хет-трик в день рождения Яшина

вчера, 21:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Хет-трик за московское «Динамо» в матче Фонбет — Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» в день рождения Льва Яшина является особенным моментом для игрока Ульви Бабаева. Об этом Бабаев рассказал журналистам.

В среду «Динамо» дома обыграло «Крылья Советов» со счетом 4:0, Бабаев забил три мяча. Игра была посвящена Яшину, которому 22 октября исполнилось бы 96 лет.

«Очень рад, безумно благодарен Валерию Георгиевичу Карпину за то, что он позволил мне выйти и показать, на что я способен, — сказал Бабаев. — Каждый гол в каждой игре особенный. Первый хет-трик во взрослом футболе, учитывая такой день, как день рождения Льва Ивановича Яшина, будем считать особенным моментом. Смелость в обводке — это стиль моей игры, Валерий Георгиевич тоже мне придал уверенности своим подсказом».

Яшин выступал за «Динамо» с 1950 по 1971 год, за сборную СССР играл с 1954-го по 1967-й. Вместе с «Динамо» Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пять раз становился серебряным, один раз — бронзовым призером чемпионатов СССР, трижды выигрывал Кубок СССР. В составе советской сборной вратарь выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года. Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР заняла на мировом первенстве четвертое место. Он умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:46
Респект Динамо - на славу отметили День рождения Льва Ивановича !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:12
Молодец,Бабаев,так и продолжать !!!
Гость
