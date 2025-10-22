Футболист Бабаев назвал особенным моментом хет-трик в день рождения Яшина

1761159544

вчера, 21:59

Хет-трик за московское «Динамо» в матче Фонбет — Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» в день рождения Льва Яшина является особенным моментом для игрока . Об этом Бабаев рассказал журналистам.

В среду «Динамо» дома обыграло «Крылья Советов» со счетом 4:0, Бабаев забил три мяча. Игра была посвящена Яшину, которому 22 октября исполнилось бы 96 лет.

«Очень рад, безумно благодарен Валерию Георгиевичу Карпину за то, что он позволил мне выйти и показать, на что я способен, — сказал Бабаев. — Каждый гол в каждой игре особенный. Первый хет-трик во взрослом футболе, учитывая такой день, как день рождения Льва Ивановича Яшина, будем считать особенным моментом. Смелость в обводке — это стиль моей игры, Валерий Георгиевич тоже мне придал уверенности своим подсказом».