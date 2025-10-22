 
 
 
«Зенит» первым выиграл все матчи на групповом этапе пути РПЛ Кубка России

вчера, 22:34

Футболисты петербургского «Зенита» первыми в истории Фонбет — Кубка России набрали 18 очков по итогам группового этапа «пути Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ)».

В среду «Зенит» на своем поле разгромил «Оренбург» (6:0). До этого сине-бело-голубые переиграли соперника на чужом поле (5:3), а также дважды были сильнее грозненского «Ахмата» (2:1, 2:1) и казанского «Рубина» (3:0, 1:0).

«Зенит» первым выиграл все матчи группового этапа «пути РПЛ» в основное время, что позволило набрать максимальное число очков. В нынешнем формате турнир проводится с сезона-2022/23. Ближе всех к этому достижению был московский «Локомотив», набравший 17 очков в прошлом розыгрыше Кубка России. Тогда столичный клуб в последнем туре обыграл на выезде «Ростов» (2:2, 8:7 — по пенальти).

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды проводят по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выходят в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжает выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Вместе со столичным «Локомотивом» армейцы делят первое место по числу побед в турнире (девять). «Зенит» занимает третье место с пятью титулами.

