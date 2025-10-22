 
 
 
Жерсон забил первый гол за «Зенит»

вчера, 21:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Бразильский полузащитник Жерсон отметился первым забитым мячом за петербургский футбольный клуб «Зенит».

Футболист отличился на 33-й минуте домашнего матча шестого тура группового этапа «пути Мир — Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России против «Оренбурга». Счет после его гола стал 2:0 в пользу «Зенита».

Жерсон перешел в «Зенит» в июле, подписав контракт на пять лет. За 28-летнего игрока петербургский клуб заплатил бразильскому «Фламенго» €25 млн. Забитый мяч стал первым результативным действием для игрока за сине-бело-голубых.

Матч против «Оренбурга» стал для Жерсона восьмым в составе «Зенита». Бразилец не играл с конца августа из-за травмы. На поле он вернулся 19 октября, выйдя на замену в конце встречи чемпионата России против «Сочи» (3:0).

Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:12
Срочно мне этого парня в сборную....!!!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:39, ред.
Он не хотел, случайно вышло
particular
particular
вчера в 21:54
Не самый дешёвый гол для Зенита :)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:50
И в таком важном матче))))
