Жерсон забил первый гол за «Зенит»

1761156883

вчера, 21:14

Бразильский полузащитник отметился первым забитым мячом за петербургский футбольный клуб «Зенит».

Футболист отличился на 33-й минуте домашнего матча шестого тура группового этапа «пути Мир — Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России против «Оренбурга». Счет после его гола стал 2:0 в пользу «Зенита».

Жерсон перешел в «Зенит» в июле, подписав контракт на пять лет. За 28-летнего игрока петербургский клуб заплатил бразильскому «Фламенго» €25 млн. Забитый мяч стал первым результативным действием для игрока за сине-бело-голубых.

Матч против «Оренбурга» стал для Жерсона восьмым в составе «Зенита». Бразилец не играл с конца августа из-за травмы. На поле он вернулся 19 октября, выйдя на замену в конце встречи чемпионата России против «Сочи» (3:0).