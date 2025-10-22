Федорищев заявил, что доволен обновлением «Крыльев Советов»

1761139171

вчера, 16:19

Обновленный тренерский штаб самарского футбольного клуба «Крылья Советов» следует поставленным задачам, команда уже выполнила годовые показатели эффективности и показывает красивую игру. Такое мнение высказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

5 июня Магомед Адиев был назначен на должность главного тренера «Крыльев Советов». В июле генеральным директором клуба стал Тархан Джабраилов, ранее этот пост занимал Роберт Тер-Абрамян.

"У нас сегодня кубковая игра с «Динамо» в Москве. Я уверен, что вы увидите красивую игру, я очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов», — отметил Федорищев.

По его словам, команда уже выполнила годовые KPI. «Цель, которую мы ставим на сезон, — сформироваться как клуб, как команда, показывать интересный атакующий футбол, а не блеяние в защите. Это все тренерский штаб выполняет в полном объеме, мы очень довольны», — сказал Федорищев.

Он пояснил, что футбольный клуб «полностью пересобрали», обновив элементы управления, руководство, тренерский штаб, с каждым футболистом построили индивидуальную траекторию развития, а также пересмотрели отношения с агентами.

Губернатор также пояснил относительно долга футбольного клуба перед компанией «РТ-капитал», что регион намерен выплатить его после вынесения судебного решения финальной инстанцией. Девятый арбитражный апелляционный суд 20 октября не удовлетворил апелляцию «Крыльев Советов» на решение Арбитражного суда Москвы по взысканию 923 млн рублей по требованию «РТ-капитал», эта компания требует в суде от «Крыльев Советов» вернуть долг, взятый ранее для финансовой поддержки. Футбольный клуб не выполняет обязательства по погашению долга с 2016 года.