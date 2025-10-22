 
 
 
Федорищев заявил, что доволен обновлением «Крыльев Советов»

вчера, 16:19

Обновленный тренерский штаб самарского футбольного клуба «Крылья Советов» следует поставленным задачам, команда уже выполнила годовые показатели эффективности и показывает красивую игру. Такое мнение высказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

5 июня Магомед Адиев был назначен на должность главного тренера «Крыльев Советов». В июле генеральным директором клуба стал Тархан Джабраилов, ранее этот пост занимал Роберт Тер-Абрамян.

"У нас сегодня кубковая игра с «Динамо» в Москве. Я уверен, что вы увидите красивую игру, я очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов», — отметил Федорищев.

По его словам, команда уже выполнила годовые KPI. «Цель, которую мы ставим на сезон, — сформироваться как клуб, как команда, показывать интересный атакующий футбол, а не блеяние в защите. Это все тренерский штаб выполняет в полном объеме, мы очень довольны», — сказал Федорищев.

Он пояснил, что футбольный клуб «полностью пересобрали», обновив элементы управления, руководство, тренерский штаб, с каждым футболистом построили индивидуальную траекторию развития, а также пересмотрели отношения с агентами.

Губернатор также пояснил относительно долга футбольного клуба перед компанией «РТ-капитал», что регион намерен выплатить его после вынесения судебного решения финальной инстанцией. Девятый арбитражный апелляционный суд 20 октября не удовлетворил апелляцию «Крыльев Советов» на решение Арбитражного суда Москвы по взысканию 923 млн рублей по требованию «РТ-капитал», эта компания требует в суде от «Крыльев Советов» вернуть долг, взятый ранее для финансовой поддержки. Футбольный клуб не выполняет обязательства по погашению долга с 2016 года.

Варвар7
Варвар7
вчера в 21:45
"Федорищев заявил, что доволен" - всё достаточно...)))
112910415
112910415
вчера в 21:29, ред.
Не долго осталось экзотичному губеру ...
Вот решил ляпнуть оптимистичное ...
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:59
...и дождались!!!!!
Vilar
Vilar
вчера в 20:23
Готовит себе отходные пути, на случай отставки, будет тренировать Крылья?
Насчёт: "«Крылья Советов» следует поставленным задачам, команда уже выполнила годовые показатели эффективности и показывает красивую игру." - загнул, не моргнув.
Ржу не могу.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:24
А он вообще смотрим игру команды... или говорит что другие говорят...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:54
Губернатор просто прочитал текст, который ему написал кто-то из подчинённых. Справка должна быть написана просто и понятно.. Думаю у Федорищева появятся вопросы к автору. Сам виноват, надо было прочитать текст заранее.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 18:48
Ну после той прошлогодней истории на всю Россию - ну окей, поменялось, тепер доволен ......"Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе»
2jrqzq9kb5sb
2jrqzq9kb5sb
вчера в 18:11
Пока не понятно чем можно быть довольным, все идет как обычно.
273fp96ayq8z
273fp96ayq8z
вчера в 18:08
Красивая игра не всегда залог успеха.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:01
А в Крыльях что то поменялось? А я и не заметил ничего особо
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:49
Иван приветствую. Тоже об этом думаю
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:41
Если одна победа в девяти последних играх устраивает Губернатора, то болельщики наверняка ожидают другие результаты.
memphis
memphis
вчера в 17:25
Доволен, что тренера нет, а состав на 90% аренада и ещё 10% сбитые лётчики. Остальных молодых и перспективных отпустили бесплатно. Долг как был так и есть. Позорище
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:22
Доволен это пока... Посмотрим в конце сезона
