В «Динамо» посвятили победу над «Крыльями Советов» Льву Яшину

вчера, 20:58

Московский футбольный клуб «Динамо» посвящает Льву Яшину победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче Фонбет — Кубка России. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Динамо» .

22 октября исполнилось 96 лет со дня рождения Яшина. «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0 и вышло в четвертьфинал «пути РПЛ », где встретится с петербургским «Зенитом».

«Впечатления от игры хорошие, контролировали весь матч, забили красивые голы. Сегодня победу посвящаем великому футболисту — Льву Ивановичу Яшину. Кубок страны — большое и важное соревнование, здорово, что продолжаем играть в верхней сетке, можно сыграть больше матчей. „Зенит“ — сильный соперник, но мы с ними хорошо играем», — сказал Пивоваров.