В «Динамо» посвятили победу над «Крыльями Советов» Льву Яшину

вчера, 20:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Московский футбольный клуб «Динамо» посвящает Льву Яшину победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче Фонбет — Кубка России. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

22 октября исполнилось 96 лет со дня рождения Яшина. «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0 и вышло в четвертьфинал «пути РПЛ», где встретится с петербургским «Зенитом».

«Впечатления от игры хорошие, контролировали весь матч, забили красивые голы. Сегодня победу посвящаем великому футболисту — Льву Ивановичу Яшину. Кубок страны — большое и важное соревнование, здорово, что продолжаем играть в верхней сетке, можно сыграть больше матчей. „Зенит“ — сильный соперник, но мы с ними хорошо играем», — сказал Пивоваров.

Яшин выступал за «Динамо» с 1950 по 1971 год, за сборную СССР играл с 1954-го по 1967-й. Вместе с «Динамо» Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пять раз становился серебряным, один раз — бронзовым призером чемпионатов СССР, трижды выигрывал Кубок СССР. В составе советской сборной вратарь выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года. Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР заняла на мировом первенстве четвертое место. Он умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.

Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:13
...сколько известных футболистов в мире не перечесть! И только одна фамилия (по сути) ,русская , вкралась в сердца миллиардов
знатаков футбола - Лев Яшин! Он прожил удивительную жизнь
в футболе,завоевав не мало наград,при этом слыл очень скромным
человеком! То время побед безусловно связано с вратарём №1 в СССР! Низкий поклон и признательность Великому Мастеру коженного мяча!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:27
Символично , что победа - "сухая" !!!
