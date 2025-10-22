 
 
 
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу в азиатской Лиге чемпионов

вчера, 17:07

Китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, со счетом 2:0 обыграл южнокорейский «Сеул» в домашнем матче третьего тура азиатской Лиги чемпионов по футболу.

Голы забили Луис Асуэ (57-я минута) и Андре Луис (89).

Команда Слуцкого одержала первую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и занимает 8-е место в турнирной таблице региона Восток, набрав 4 очка. У «Сеула» столько же очков, но команда располагается на 5-й строчке.

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года. Под руководством российского специалиста клуб дважды стал обладателем Суперкубка Китая. В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» стал серебряным призером чемпионата страны, а также дошел до полуфинала Кубка Китая.

С сезона-2024/25 азиатская Лига чемпионов проходит в новом формате. В общем этапе турнира принимают участие 24 команды из Ирака, Ирана, Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии, Узбекистана, Австралии, Китая, Малайзии, Таиланда, Южной Кореи и Японии, которые были поделены на два региона — Запад и Восток. В плей-офф выйдут по восемь лучших команд из каждого региона.

A.S.A
A.S.A
вчера в 21:21
На самом то деле, у Слуцкого не всё так плохо в Китае! Команду он сделал вполне конкурентной, в прошлом сезоне обидное второе место (хотя для Шеньхуа это уже отличный результат), в этом сезоне идут в тройке и сохраняют шанс на чемпионство, да и в ЛЧ не всё так плохо, т.к плотность таблицы сейчас такова, что одна победа может сразу вывести команду в лидеры...
Вообщем, удачи Викторовичу и больших побед
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:45
Рад за Слуцкого, молодец!
shur
shur
вчера в 20:43, ред.
...Я за ним слежу и поддерживаю (морально) , а о его покачиваниях и переживаниях на скамейке в Голливуде фильм снять можно...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:54
в азиатской лиге чемпионов такой же формат, как в европейской ЛЧ.
каждый клуб проводит по восемь матчей (четыре дома и четыре в гостях),
и все с разными командами.
команда Слуцкого не поедет в Корею играть с Сеулом.
в след.туре матч будет в Малайзии против Джохора.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:46
Теперь главное не опуститься ниже занимаемой на сегодня позиции.
particular
particular
вчера в 19:25
Леонид много прошёл и претерпел, - пора уже что-то пожинать и преумножать...
shlomo
shlomo
вчера в 19:22
Молодец ЛВС!....Удачи Лёне в ответном матче.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:59
Слуцкий прижился в Китае... Кстати, а Сеул очень сильный соперник.
lotsman
lotsman
вчера в 18:47
С победой Слуцкого. Хоть и в Азиатской, но всё таки Лиге Чемпионов.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:24
С победой Леонид Викторович!
112910415
112910415
вчера в 18:02
То ли ещё будет!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:48
Можно поздравить Леонида с первым успехом
