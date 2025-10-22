«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу в азиатской Лиге чемпионов

1761142038

вчера, 17:07

Китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, со счетом 2:0 обыграл южнокорейский «Сеул» в домашнем матче третьего тура азиатской Лиги чемпионов по футболу.

Голы забили Луис Асуэ (57-я минута) и Андре Луис (89).

Команда Слуцкого одержала первую победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов и занимает 8-е место в турнирной таблице региона Восток, набрав 4 очка. У «Сеула» столько же очков, но команда располагается на 5-й строчке.

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года. Под руководством российского специалиста клуб дважды стал обладателем Суперкубка Китая. В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» стал серебряным призером чемпионата страны, а также дошел до полуфинала Кубка Китая.