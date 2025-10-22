Московское «Динамо» сыграет с «Зенитом» в 1/4 финала пути РПЛ Кубка России

1761152215

вчера, 19:56

Футболисты московского «Динамо» со счетом 4:0 обыграли самарские «Крылья Советов» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Москве.

Забитыми мячами отметились Ульви Бабаев (22-я, 71-я и 78-я минуты) и Даниил Фомин (59). На 80-й минуте в составе «Крыльев Советов» произошла замена вратаря: вместо Никиты Кокарева на поле вышел Евгений Фролов, выступавший за «Динамо» с 2011 по 2015 год.

Перед началом встречи символический удар по мячу нанесла дочь Льва Яшина Ирина. «Динамо» играло в черной форме в честь 96-летия со дня рождения Яшина.

«Динамо» и «Крылья Советов» выступали в группе B вместе с «Краснодаром» и «Сочи». «Динамо» заняло в квартете второе место, набрав 11 очков в шести матчах. В четвертьфинале «пути РПЛ » Кубка России бело-голубые встретятся с петербургским «Зенитом», который стал первым в группе А. «Крылья Советов» с 8 очками по итогам групповой стадии заняли третье место, команда продолжит участие в рамках Кубка России в «пути регионов».