Московское «Динамо» сыграет с «Зенитом» в 1/4 финала пути РПЛ Кубка России

Футболисты московского «Динамо» со счетом 4:0 обыграли самарские «Крылья Советов» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Москве.
Забитыми мячами отметились Ульви Бабаев (22-я, 71-я и 78-я минуты) и Даниил Фомин (59). На 80-й минуте в составе «Крыльев Советов» произошла замена вратаря: вместо Никиты Кокарева на поле вышел Евгений Фролов, выступавший за «Динамо» с 2011 по 2015 год.
Перед началом встречи символический удар по мячу нанесла дочь Льва Яшина Ирина. «Динамо» играло в черной форме в честь 96-летия со дня рождения Яшина.
«Динамо» и «Крылья Советов» выступали в группе B вместе с «Краснодаром» и «Сочи». «Динамо» заняло в квартете второе место, набрав 11 очков в шести матчах. В четвертьфинале «пути РПЛ» Кубка России бело-голубые встретятся с петербургским «Зенитом», который стал первым в группе А. «Крылья Советов» с 8 очками по итогам групповой стадии заняли третье место, команда продолжит участие в рамках Кубка России в «пути регионов».
Следующие матчи команды проведут в чемпионате России. «Динамо» 26 октября в гостях сыграет с «Зенитом», «Крылья Советов» днем ранее на выезде встретятся с московским ЦСКА.
А вот кто понравился- так это Бабай!!! Очень он напоминает мне М.Д.Гершковича- и внешне, и манерой игры, и дриблингом. Лещ сегодня в очередной раз, едва не привез очередную мерзость на пару с Фоминым, которого я бы выгнал давно, как агента шварца, способного замутить бузу у любого тренера. Абсолютно бесполезный игрок- просто балласт... Вобщем, даже не знаю, хорошо это или нет, что вышли на Зенит. Время покажет.
Ну и конечно, всех истинных болельщиков Динамо с победой, и с Днём Рождения, Величайшего Вратаря всех времен и народов Л.И.ЯШИНА!!!!!!!
А вот кто понравился- так это Бабай!!! Очень он напоминает мне М.Д.Гершковича- и внешне, и манерой игры, и дриблингом. Лещ сегодня в очередной раз, едва не привез очередную мерзость на пару с Фоминым, которого я бы выгнал давно, как агента шварца, способного замутить бузу у любого тренера. Абсолютно бесполезный игрок- просто балласт... Вобщем, даже не знаю, хорошо это или нет, что вышли на Зенит. Время покажет.
Ну и конечно, всех истинных болельщиков Динамо с победой, и с Днём Рождения, Величайшего Вратаря всех времен и народов Л.И.ЯШИНА!!!!!!!
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Тем более все в травмах и играть то особо уже некому.
Только пусть Ульви уяснит, что футбол игра коллективная и нужна в первую очередь игровая дисциплина, а не проблесками с целью "продать себя" в моменте.
Тем более все в травмах и играть то особо уже некому.
Только пусть Ульви уяснит, что футбол игра коллективная и нужна в первую очередь игровая дисциплина, а не проблесками с целью "продать себя" в моменте.