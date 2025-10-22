 
 
 
Московское «Динамо» сыграет с «Зенитом» в 1/4 финала пути РПЛ Кубка России

вчера, 19:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Футболисты московского «Динамо» со счетом 4:0 обыграли самарские «Крылья Советов» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Москве.

Забитыми мячами отметились Ульви Бабаев (22-я, 71-я и 78-я минуты) и Даниил Фомин (59). На 80-й минуте в составе «Крыльев Советов» произошла замена вратаря: вместо Никиты Кокарева на поле вышел Евгений Фролов, выступавший за «Динамо» с 2011 по 2015 год.

Перед началом встречи символический удар по мячу нанесла дочь Льва Яшина Ирина. «Динамо» играло в черной форме в честь 96-летия со дня рождения Яшина.

«Динамо» и «Крылья Советов» выступали в группе B вместе с «Краснодаром» и «Сочи». «Динамо» заняло в квартете второе место, набрав 11 очков в шести матчах. В четвертьфинале «пути РПЛ» Кубка России бело-голубые встретятся с петербургским «Зенитом», который стал первым в группе А. «Крылья Советов» с 8 очками по итогам групповой стадии заняли третье место, команда продолжит участие в рамках Кубка России в «пути регионов».

Следующие матчи команды проведут в чемпионате России. «Динамо» 26 октября в гостях сыграет с «Зенитом», «Крылья Советов» днем ранее на выезде встретятся с московским ЦСКА.

Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:16
Какая удача ???...читайте внимательней.......они же с Зенитом играют.....
Capral
Capral ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 21:38
Вместо Бителло? А кто игру вести будет? Бабай не распасовщик.
112910415
112910415
вчера в 21:26
С победой, ура!
Lobo77
Lobo77
вчера в 21:20
Наверное пора Бабаева хотя бы через раз выпускать в играх чемпионата, на замену, налево в атаку. Либо вместо Бителло, либо когда меняют полузащитника в центре и Бителло уходит туда.
Тем более все в травмах и играть то особо уже некому.
Только пусть Ульви уяснит, что футбол игра коллективная и нужна в первую очередь игровая дисциплина, а не проблесками с целью "продать себя" в моменте.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:59
Наше дело маленькое, посмотрим, что покажут...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:59
Успехов Динамо в 1/4 кубка
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:52, ред.
Всех сораДников с Днём Рождения Льва Ивановича и с крупной победой в Кубке над Крыльями! Не было никакого сомнения, что сегодня, в знаменательный день для болельщиков Динамо, победим. Но на ноль с нашей обороной рассчитывать пока не приходится. Так, в принципе, и случилось, во втором тайме Лещук в очередной раз начудил, но браво VAR сегодня оправдал своё предназначение, правильно разобравшись в пользу Динамо. Ну а хет-трик от Ульви Бабаева показатель того, что он пожалуй выигрывает конкуренцию у Маухуба и даёт повод Карпину больше времени доверять именно этому молодому форварду в играх РПЛ, а не иранцу.
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 20:50
Ждём в гости динамовцев. На стадионе будет тёплая атмосфера.)
Брулин
Брулин
вчера в 20:35
Всех Динамиков с прекрасной разгромной победой!!! Так держать и дальше!!! Бабаева с хет-триком красавец!!!
shur
shur
вчера в 20:28, ред.
...вчера в Лиге Чемпионов море голов,сегодня Динамо, памяти Льва Иваныча,наколотило, могут когда захотят,ляпота! Динамо как будто на разогреве перед Реал - Юве ! Жду ещё голов,хала Мадрид!!!
Бедный кипер Кокорев, 22 годика, ничего до свадьбы заживёт!!!
Capral
Capral
вчера в 20:24
При вобщем то ярком счете игра не порадовала и уже не впервой. Статичный позиционный футбол, неинтересный, без оригинальных продолжений и очень медленный. Даже, когда есть возможность провести быструю контру, динамовцы почему-то останавливаются и превращают перспективный выпад в позиционный вялотекущий футбол. На флангах катастрофа- Касерас постоянно теряет позицию, не возвращается, и хорошо, что в 1-м тайме острейшая контра Самары не превратилась в гол, уверенно сыграл Фернандес...

А вот кто понравился- так это Бабай!!! Очень он напоминает мне М.Д.Гершковича- и внешне, и манерой игры, и дриблингом. Лещ сегодня в очередной раз, едва не привез очередную мерзость на пару с Фоминым, которого я бы выгнал давно, как агента шварца, способного замутить бузу у любого тренера. Абсолютно бесполезный игрок- просто балласт... Вобщем, даже не знаю, хорошо это или нет, что вышли на Зенит. Время покажет.

Ну и конечно, всех истинных болельщиков Динамо с победой, и с Днём Рождения, Величайшего Вратаря всех времен и народов Л.И.ЯШИНА!!!!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:11
Динамо с выходом в следующий этап - жду интересный матч.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:11, ред.
С победой динамиков и удачи на следующей стадии))))
yd4e5enuwxdq
yd4e5enuwxdq
вчера в 20:10
Динамовцев с яркой победой!
