«Бавария» с крупным счётом обыграла «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов встречались «Бавария» и «Брюгге». Встреча завершилась со счетом 4:0.
Голами у хозяев отметились: Карл (5'), Кейн (14'), Диас Маруланда (34'), Джексон (79').
По итогам встречи «Бавария» имеет 9 очков, у гостей — 3 очка.
В следующем матче «Бавария» сыграет 4 ноября, соперником будет «Пари Сен-Жермен». «Брюгге» проведет следующий матч 5 ноября, (соперник — «Барселона»).
Киммих сегодня поднялся чуть выше обычного, что ослабило давление на ворота мюнхенцев, но свой привоз, он всё таки осуществил на 37мин., когда позволил сопернику пробить с линии штрафной... Не очень был заметен Диас, но много маневрировал, перемещался, но больше без мяча, хотя свой гол забил. Понравились Майк и Лайнер. Первый технарь, второй надежно сыграл в обороне, при этом успевал страховать центр штрафной.
Олисе проявился во 2-м тайме, но много переигрывал и передерживал мяч. Кейн спижонил, когда выйдя один в один, вместо того, чтобы тупо протолкнуть мяч, хотел перебросить и не забил. В целом, в обороне, Бавария сыграла неплохо, если не считать нескольких забеганий бельгийцев в 1-м тайме. Соперник очень простой, которому Бавария не по зубам. Главной проверкой для Баварии будут игры в Париже и Лондоне, которые, на мой взгляд, не сулят мюнхенцам ничего хорошего.
Ну а пока- Баварию с победой!!! А что будет потом- поглядим, не будем загадывать и забегать вперед...
Бавария радует...!!!
