«Бавария» с крупным счётом обыграла «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

вчера, 23:50
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Бавария» и «Брюгге». Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голами у хозяев отметились: Карл (5'), Кейн (14'), Диас Маруланда (34'), Джексон (79').

По итогам встречи «Бавария» имеет 9 очков, у гостей — 3 очка.

В следующем матче «Бавария» сыграет 4 ноября, соперником будет «Пари Сен-Жермен». «Брюгге» проведет следующий матч 5 ноября, (соперник — «Барселона»).

Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:23
И Кейн снова забил свой гол..!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:20
Надо же, ПСЖ.. Вот это будет интересно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:08
Бавария-ПСЖ, отличная вывеска...
Capral
Capral
сегодня в 00:14
Урок красоты от Баварии. Всё сейчас есть в арсенале баварцев: и венские кружева, и воздушность, и ажурность. Легко перемещаются, открываются, обостряют. Но во всём этом не чувствуется скрытого мощного стержня, не похожа эта легкость и красота на победителя ЛЧ. Сделав игру в 1-м тайме, Бавария стала пижонить во 2-м.

Киммих сегодня поднялся чуть выше обычного, что ослабило давление на ворота мюнхенцев, но свой привоз, он всё таки осуществил на 37мин., когда позволил сопернику пробить с линии штрафной... Не очень был заметен Диас, но много маневрировал, перемещался, но больше без мяча, хотя свой гол забил. Понравились Майк и Лайнер. Первый технарь, второй надежно сыграл в обороне, при этом успевал страховать центр штрафной.

Олисе проявился во 2-м тайме, но много переигрывал и передерживал мяч. Кейн спижонил, когда выйдя один в один, вместо того, чтобы тупо протолкнуть мяч, хотел перебросить и не забил. В целом, в обороне, Бавария сыграла неплохо, если не считать нескольких забеганий бельгийцев в 1-м тайме. Соперник очень простой, которому Бавария не по зубам. Главной проверкой для Баварии будут игры в Париже и Лондоне, которые, на мой взгляд, не сулят мюнхенцам ничего хорошего.

Ну а пока- Баварию с победой!!! А что будет потом- поглядим, не будем загадывать и забегать вперед...
shur
shur
сегодня в 00:08
...грамотная игра мюнхенцов и в итоге закономерный счёт!
Бавария радует...!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:07
4:0 ...крупно....юмористы...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:59
Видимо была ротация.. Карла и Маруланду даже не знаю))
