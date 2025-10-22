«Ахмат» под руководством Черчесова завершил участие в Кубке России

1761153065

вчера, 20:11

Грозненский «Ахмат» проиграл казанскому «Рубину» в серии пенальти в заключительном, шестом туре группового этапа «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Казани.

Основное время завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти точнее были казанцы — 4:3. В составе победителей в основное время забитыми мячами отметились Егор Тесленко (41-я минута), Руслан Безруков (50) и Дардан Шабанхаджай (63). У проигравших отличились Рифат Жемалетдинов (22), Георгий Мелкадзе (36) и Усман Ндонг (67).

«Ахмат» одержал одну победу в пяти матчах Кубка России под руководством Станислава Черчесова, переиграв «Рубин» в первом круге на своем поле со счетом 2:0. Тренер возглавил грозненский клуб в августе.

С 6 очками «Рубин» занял третье место в турнирной таблице группы A и продолжит борьбу за Кубок России в «пути регионов». Его соперник определится позднее. «Ахмат» набрал 4 очка и замкнул квартет, завершив участие в турнире. В прошлом сезоне грозненский клуб стал вторым на групповом этапе и проиграл в четвертьфинале плей-офф «пути РПЛ » петербургскому «Зениту» (0:3, 1:2). В «пути регионов» «Ахмат» сначала обыграл «Краснодар» (2:1), а затем проиграл московскому «Локомотиву» (1:2).

«Зенит» и «Оренбург», ранее гарантировавшие себе участие в плей-офф «пути РПЛ », позднее в среду проведут заключительный матч в этой группе. Команды по итогам пяти туров набрали 15 и 8 очков соответственно, поэтому предстоящая очная встреча не повлияет на итоговое расположение команд в таблице. Соперником «Зенита» в четвертьфинале плей-офф «пути РПЛ » станет московское «Динамо», «Оренбург» встретится с «Краснодаром».