«Ахмат» под руководством Черчесова завершил участие в Кубке России

вчера, 20:11
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)3 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗакончился после серии пенальти

Грозненский «Ахмат» проиграл казанскому «Рубину» в серии пенальти в заключительном, шестом туре группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Казани.

Основное время завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти точнее были казанцы — 4:3. В составе победителей в основное время забитыми мячами отметились Егор Тесленко (41-я минута), Руслан Безруков (50) и Дардан Шабанхаджай (63). У проигравших отличились Рифат Жемалетдинов (22), Георгий Мелкадзе (36) и Усман Ндонг (67).

«Ахмат» одержал одну победу в пяти матчах Кубка России под руководством Станислава Черчесова, переиграв «Рубин» в первом круге на своем поле со счетом 2:0. Тренер возглавил грозненский клуб в августе.

С 6 очками «Рубин» занял третье место в турнирной таблице группы A и продолжит борьбу за Кубок России в «пути регионов». Его соперник определится позднее. «Ахмат» набрал 4 очка и замкнул квартет, завершив участие в турнире. В прошлом сезоне грозненский клуб стал вторым на групповом этапе и проиграл в четвертьфинале плей-офф «пути РПЛ» петербургскому «Зениту» (0:3, 1:2). В «пути регионов» «Ахмат» сначала обыграл «Краснодар» (2:1), а затем проиграл московскому «Локомотиву» (1:2).

«Зенит» и «Оренбург», ранее гарантировавшие себе участие в плей-офф «пути РПЛ», позднее в среду проведут заключительный матч в этой группе. Команды по итогам пяти туров набрали 15 и 8 очков соответственно, поэтому предстоящая очная встреча не повлияет на итоговое расположение команд в таблице. Соперником «Зенита» в четвертьфинале плей-офф «пути РПЛ» станет московское «Динамо», «Оренбург» встретится с «Краснодаром».

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

112910415
112910415
вчера в 23:11
Так бывает
sv_1969
sv_1969 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 23:06
Так и я также думаю! Если бы Стас готовил команду с самого начала , то он бы закладывался на кубок и подбирал игроков под себя! А так все логично! Будь что будет! Вылетели ничего страшного! Прошли бы дальше то хорошо! Как то так!
7tq52b78762t
7tq52b78762t
вчера в 22:50
Весёлая игра получилась.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:46
За всех не отвечу,но я не расстроен абсолютно.Все силы на чемпионат в этом сезоне.Так будет логично.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:41
В этом сезоне лучше будет сосредоточиться на чемпионате,да это и видно было,что упор на чемпионат.Всем,кто ведет борьбу дальше- удачи!!!!
Vilar
Vilar
вчера в 22:40
Черчесова приглашали не для завоевания Кубка, а чтобы Терек не вылетел в пердив, и закрепился в середине таблицы рпл. Вот эту задачу он пока выполняет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:04
Прямую трансляцию этого матча не видел, потому как смотрел игру своей любимой команды с Крыльями, но глянув обзор матча, пришёл к выводу, что данный поединок по накалу и по интриге превзошёл встречу, проходившую на ВТБ-Арене. Вообще не понятно, как так получилось, что на более ранних турах Кубка России время начала матчей позволяло планировать сетку вещания трансляции игр, а в последних нет. С этим можно было бы согласится, если параллельно шли матчи одной группы, но ведь они играют в разных. Жаль грозненцев, что не прошли дальше, но виноваты сами, надо было дома побеждать Оренбург, ну а болельщиков Казани с победой и удачи в Пути регионов !
Болейте за своих, а не против чужих!
89rrzz746exq
89rrzz746exq
вчера в 22:03
Ну и ладно, легче будет готовиться к матчам в РПЛ
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:08
Ахмату не привыкать
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:57
Не думаю что в Грозном особо расстроились вылету
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:55
Судьба сама выбрала путь для Ахмата. Можно сосредоточиться на Чемпионате России
shur
shur ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:37, ред.
...тут надо было для себя решить (О Саламыче) либо чемпионат,
либо первенство, с одними амбициями,какой бы тренер не был хорошим, сложно сразу на всех фронтах,да с победами,не так ли!!!
zmv78yjagcjc
zmv78yjagcjc
вчера в 20:37
Перепиарили Черчесова сильно.
sihafazatron
sihafazatron ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:28
Уже сравняли там....
particular
particular ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:26
А между делом, Карабах плющит атлетов Бильбао, - пусть и не так результативно :)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:26
Рубин с победой,хорошо отыграли.
particular
particular
вчера в 20:24
Упорное противостояние, результат которого продлил "жизнь" Рахимова и хлёстко ударил по амбициям Черчесова...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:24, ред.
6 мячей на двоих, забивают прям как в лч вчера))
