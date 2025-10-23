«Челси» разгромил «Аякс»

В матче Лиги чемпионов встречались «Челси» и «Аякс». Встреча завершилась со счетом 5:1.
Голами у хозяев отметились: Гиу Паз (18'), Кайседо Коросо (27'), Фернандес (45', пенальти), Алмейда де Оливейра Гонсалвес (45+6', пенальти), Джордж (48'). За гостей забил Вегхорст (33', пенальти).
По итогам встречи «Челси» имеет 6 очков, у гостей — 0 очков.
В следующем матче «Челси» сыграет 5 ноября, соперником будет «Карабах». «Аякс» проведет следующий матч 5 ноября, (соперник — «Галатасарай»).
(....Шутка на ночь...!) Аякс стыдоба, какая команда была раньше,гроза Европейских и мировых клубов!!!
