«Челси» разгромил «Аякс»

сегодня, 00:00
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)5 : 1Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Челси» и «Аякс». Встреча завершилась со счетом 5:1.

Голами у хозяев отметились: Гиу Паз (18'), Кайседо Коросо (27'), Фернандес (45', пенальти), Алмейда де Оливейра Гонсалвес (45+6', пенальти), Джордж (48'). За гостей забил Вегхорст (33', пенальти).

По итогам встречи «Челси» имеет 6 очков, у гостей — 0 очков.

В следующем матче «Челси» сыграет 5 ноября, соперником будет «Карабах». «Аякс» проведет следующий матч 5 ноября, (соперник — «Галатасарай»).

Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:32
Мареска наконец решился на ротацию... И команда показала резерва показала как забивать на любой вкус
shur
shur
сегодня в 00:31
...как узнали ,что Абрамович решил турок купить,сразу заиграли...!!!
(....Шутка на ночь...!) Аякс стыдоба, какая команда была раньше,гроза Европейских и мировых клубов!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:14
У них там в первом тайме серия пенальти началась?))
Гость
