 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболист ЦСКА Верде оценил работу с тренером Челестини

вчера, 11:05

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини является хорошим специалистом, футболистам с ним комфортно работать. Об этом рассказал аргентинский полузащитник ЦСКА Лионель Верде.

Верде выступает за ЦСКА на правах аренды из «Униона» с июля 2025 года.

«Мне работается с Фабио Челестини очень хорошо. Это очень полезно для меня, — сказал Верде. — Мы отлично работаем, несмотря на то, что знаем друг друга еще мало. Есть, чему поучиться, узнать что-то новое».

Во вторник ЦСКА дома обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 3:2 в матче шестого тура «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России и вышел в плей-офф.

«Я думаю, мы показали, что „живы“ после последнего матча в РПЛ с „Локомотивом“ (0:3). Думаю, что мы выступили хорошо. Мы всегда вместе, мы единая команда, — сказал Верде. — Я думаю, мы достаточно сильны, чтобы добиться успеха в чемпионате, и способны на большие победы, но нужно много работать, чтобы это заслужить».

В текущем сезоне 21-летний Верде провел 4 матча за ЦСКА в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Акроне» полностью доверяют главному тренеру Тедееву
Вчера, 10:30
Алеррандро оценил шансы ЦСКА выиграть Кубок России
Вчера, 10:21
Экс-диетолог Роналду рассказал о губительном эффекте «Оземпика»
Вчера, 09:49
РФС ведет переговоры о матчах сборной с большим количеством федераций
Вчера, 09:13
Травмированный защитник «Спартака» Бабич обратился к болельщикам клуба
Вчера, 08:56
Дзюба отреагировал на спорный гол ЦСКА в ворота «Акрона»
Вчера, 08:52
 
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:12
Ваня ты. прав. Вспомни, что стало с Луневым после его слов в адрес Карпина о совмещении. Правдорубу Карпину это сильно не понравилось. Вспомнил:
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ 3m33nxz4h4pt (раскрыть)
вчера в 13:44, ред.
Как же не показатель гениальности тренера.
Против Акрона играл второй состав ЦСКА, а на 75 минуте Челестини выпускает Кисляка, Алеррандро и Кругового, и три игрока делают результат , два гола за 15 минут гениальное решение тренера. Даже два ну оооочень спорных пенальти не помогли Акрону.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:41
Хорошо если так , но мне кажется это просто дежурные слова!
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:55, ред.
Будь на месте Челестини кто-то другой, суть сказанного была бы той же.
Vilar
Vilar
вчера в 12:11
Игрочище, что-то после разгрома от Локомотива не рассыпался в комплиментах, а победа над Акроном, так случайное стечение обстоятельств, по тебе видно, чтобы ты научился чему-то новому, за четыре игры бестолковая бездарная беготня.
Как-то совсем не просматривается, что вы: "достаточно сильны, чтобы добиться успеха в чемпионате, и способны на большие победы."
3m33nxz4h4pt
3m33nxz4h4pt
вчера в 11:50
Выиграть у Акрона на своем поле 3-2 - не показатель гениальности тренера.
Capral
Capral
вчера в 11:21
Вы сыграли на удивление безграмотно против Локомотива, так же как Динамо, и в этом- вина вашего тренера, которого ты нахваливаешь. Объективности, никакой...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:18
Сказал , то что обычно говорят и игроки из других клубов - типичный набор фраз...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 