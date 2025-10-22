Футболист ЦСКА Верде оценил работу с тренером Челестини

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини является хорошим специалистом, футболистам с ним комфортно работать. Об этом рассказал аргентинский полузащитник ЦСКА Лионель Верде.
Верде выступает за ЦСКА на правах аренды из «Униона» с июля 2025 года.
«Мне работается с Фабио Челестини очень хорошо. Это очень полезно для меня, — сказал Верде. — Мы отлично работаем, несмотря на то, что знаем друг друга еще мало. Есть, чему поучиться, узнать что-то новое».
Во вторник ЦСКА дома обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 3:2 в матче шестого тура «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России и вышел в плей-офф.
«Я думаю, мы показали, что „живы“ после последнего матча в РПЛ с „Локомотивом“ (0:3). Думаю, что мы выступили хорошо. Мы всегда вместе, мы единая команда, — сказал Верде. — Я думаю, мы достаточно сильны, чтобы добиться успеха в чемпионате, и способны на большие победы, но нужно много работать, чтобы это заслужить».
В текущем сезоне 21-летний Верде провел 4 матча за ЦСКА в разных турнирах, не отметившись результативными действиями.
Против Акрона играл второй состав ЦСКА, а на 75 минуте Челестини выпускает Кисляка, Алеррандро и Кругового, и три игрока делают результат , два гола за 15 минут гениальное решение тренера. Даже два ну оооочень спорных пенальти не помогли Акрону.
