Карпин надеется, что игрок «Динамо» Миранчук восстановится через две недели

вчера, 20:50

Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Антон Миранчук получил травму связок голеностопа, в команде надеются на восстановление игрока в течение двух недель. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.

Миранчук получил травму в матче 12-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (2:2).

«У Антона Миранчука повреждение связок голеностопа. Надеемся, что двух недель хватит для восстановления. Будем ориентироваться на болевые ощущения, посмотрим, как пойдет», — сказал Карпин.

В среду «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0 в матче Фонбет — Кубка России и вышло в плей-офф «пути РПЛ». Воспитанник бело-голубых Ульви Бабаев забил три мяча. «Ульви Бабаев сегодня сыграл нормально, можно сказать, даже хорошо, молодец, — отметил Карпин. — Перспективы от него зависят. Были футболисты, которые забивали, им дифирамбы пели. Сегодня молодец со всех точек зрения, не только с голами, перспективы посмотрим. Он и до этого получал игровое время».

«Динамо» играло в черной форме в честь 96-летия со дня рождения Льва Яшина. "Сегодня так получилось, слава Богу, что у Бабаева получилось забить. Вышел порадовать публику, поэтому играл смело. Не знаю, насколько помогло, что играли в день рождения Льва Яшина. Но вы видели, что вчера мы всей командой ездили на кладбище. Наверное, в какой-то степени это повлияло. Но больше помогла катастрофическая игра с «Ахматом», — добавил Карпин.

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:01
Связки и через две недели? Сомневаюсь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:07
Тренеру всегда нужны игроки такого уровня...
Гость
