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6 : 0
завершен
07 октября 2020, 21:45
среда
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Стадион Артемио Франки
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Кристанте Бриан
ассистент Бонавентура Джакомо
|1:0
|18’
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Капуто Франческо
ассистент Бираги Кристиано
|2:0
|23’
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Эль-Шаарави Стефан
ассистент Кристанте Бриан
|3:0
|30’
|Посмак Вячеслав
|4:0(А)
|37’
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Эль-Шаарави Стефан
ассистент Лаццари Мануэль
|5:0
|45+1’
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Берарди Доменико
ассистент Грифо Винченцо
|6:0
|72’
|3’
|Карп Кэтэлин
|77’
|Рата Вадим
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|29’
|Епуряну Александр
|Карп Кэтэлин
|46’
|Рябчук Олег
|Марандичи Денис
|46’
|Намашко Станислав
|Кошелев Алексей
|46’
|Мудрач Виктор
|Крачун Артур
|46’
|Кочук Евгений
|Суворов Александр
|Эмерсон
|Бираги Кристиано
|67’
|Краньо Алессио
|Сиригу Сальваторе
|67’
|Грифо Винченцо
|Эль-Шаарави Стефан
|67’
|Сенси Стефано
|Бонавентура Джакомо
|68’
|Лазанья Кевин
|Капуто Франческо
|75’
|Кин Моизе
|Берарди Доменико
|75’
|79’
|Милинчану Николай
|Николаеску Ион
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|0
|Предупреждения
|2
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