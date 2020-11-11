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3 : 3
завершен
вчера, 20:45
|Тосун Дженк
|1:0(П)
|23’
|32’
|1:1
|Будимир Анте
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Тюрюч Дениз
ассистент Эркин Джанер
|2:1
|41’
|53’
|2:2
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Пашалич Марио
ассистент Брекало Йосип
|56’
|2:3
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Брекало Йосип
ассистент Мислав Оршич
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Юндер Дженгиз
ассистент Тосун Дженк
|3:3
|58’
|Кабак Озан
|38’
|86’
|Перишич Иван
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Озкан Беркай
|Кокчу Оркун
|34’
|Байрам Омер
|Эркин Джанер
|46’
|Язиджи Юсуф
|Четин Йилдирим
|46’
|46’
|Уремович Филип
|Вида Домагой
|Демирал Мерих
|Токез Дорухан
|54’
|60’
|Башич Тома
|Бадель Милан
|60’
|Перишич Иван
|Брекало Йосип
|61’
|Чалета-Цар Дуе
|Понграчич Марин
|Унал Энес
|Тосун Дженк
|63’
|66’
|Колак Антонио-Мирко
|Будимир Анте
|Караджа Эфеджан
|Юндер Дженгиз
|77’
|77’
|Модрич Лука
|Пашалич Марио
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|1
|Предупреждения
|1
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Пусть Турция вынесет сборную самой большой страны мира (по площади)!
Пусть Турция вынесет сборную самой большой страны мира (по площади)!
То ли Харваты просто отбывают номер, то ли Турки так сильны...
То ли Харваты просто отбывают номер, то ли Турки так сильны...