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Иордания - Ирак
Сирия - Узбекистан
Босния и Герцеговина - Иран
Уэльс - США
Англия - Ирландия
Англия - Новая Зеландия

Текстовая онлайн трансляция матча Молдавия против Россия

Молдавия Логотип футбольный клуб Молдавия 0:0 Логотип футбольный клуб Россия Россия
Молдавия
Россия
0 : 0
завершен
сегодня, 20:00
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    Наказания
    Рата Вадим 37’
    61’ Джикия Георгий
    Ионицэ Артур 61’
    Спатару Дану 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Кучаев Константин Ионов Алексей
    53’ Обляков Иван Кузяев Далер
    Кочук Евгений Каймаков Михаил 64’
    Дамашчан Виталий Николаеску Ион 64’
    64’ Соболев Александр Чалов Фёдор
    66’ Мостовой Андрей Черышев Денис
    68’ Миранчук Антон Миранчук Алексей
    68’ Кудряшов Федор Жирков Юрий
    Спатару Дану Чеботару Евгений 83’
    Дрос Кристиан Платика Сергиу 90+1’
    Статистика
    		 3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 23:37
    Спасли очко в Молдавии. Браво!
    Джон Иванов
    Джон Иванов
    сегодня в 23:24
    Прочитал обзор выше, слово " момент" и "опасно" было использовано два раза, а остальное время чем занимались интересно, скукота
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 23:22
    Верните Дзюбу !)
    alex074
    alex074
    сегодня в 23:19, ред.
    С такой сборной, как у Чабана, в которой играют Соболев, Чалов, Дивеев, Кузяев, Гилерме и т.д. удачи не видать...ЧМ-2018 закончен, а Черчес Салямович думает, что так же будут тащить за уши и за х@й Зюбы в элиту мирового футбола.
    Верг
    Верг
    сегодня в 23:18
    Чуваки в синих футболках весь матч возили тех что в белых, установка усатого экономить силы на турков?
    протон1
    протон1
    сегодня в 23:17
    не забили без дзюбы. все смии пестрят. я ваще считаю дзюбе зарабатывать на этом . качать денег у сми. наплевать уже . что было то было. и начать давать интерьвю скромное. . у него щас такой потенциал зарабатывать как бузова рядом не стояла, тем более щас карантиин звезды мечтают певцы как пригожин валерия королева быть на месте дзюбы. это такой шанссс
    санек002
    санек002
    сегодня в 23:17
    маладци!!!сыграть вничью и не пропустить !дорогого стоит!!
    112910415
    112910415
    сегодня в 23:16
    беда, беда
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 23:14
    Слили матч , чтобы показать что без Дзюбы никак )
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 23:14
    матч не смотрел по комментам понимаю что не зря
    протон1
    протон1
    сегодня в 23:13
    я честно не смотрел игру. ваще не интересно. позорная команда во главе со стасом .
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 23:11
    Уровень Головина? А где он на сегодняшний день? Команды борющейся за прописку во французской лиге? Хоть без Головина Монако пошла на поправку и находится около лидеров.
    Так где уровень Головина по результатам команды? С ним в полной безнадёге или без него в лидерах? Но хоть у Головина есть задатки, а у Чалова полная деградация.
    Тут в первом случае молодец Гинер продал вовремя, а во втором случае поступил как барыга, но прогорел. Теперь Чалов только в Молдову продавать!!!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 23:04, ред.
    Если честно тебя вообще не понял! Прослеживается только обида за деграданта Чалова!
    Ты пытаешься мне навязать то, чего я не говорил, при этом прославить игроков ЦСКА, но зачем ты это делаешь?
    Я тебе уже сколько раз говорил не стоит себя ставить выше остальных, это как минимум не красиво! Ты ещё про ошибки других начни опять писать как раньше, хотя ты делаешь не меньше других.
    Да и последний и самый главный вопрос: "Зачем ты мне это всё пишешь?"
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий
    сегодня в 23:01
    позорище полнейшее эта сборная РФ -верните дзюбу
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Палыч82 (раскрыть)
    сегодня в 22:48
    Во Франции смею вам заметить есть разные болельщики, да и не только болельщики, есть и специалисты. Которые имеют свое мнение. Во всяком случае уровень Головина выше любого из игравших сегодня на поле. Просто травма не во время настигла его. Когда он поправится он будет ив остове и в старте.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 22:48
    С Молдавией по нулям !
    Несомненный успех тренерского гения Черчесова ....
    Собраны несомненно лучшие игрочишки России.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Zak11 (раскрыть)
    сегодня в 22:45
    В том то и дело, что на "твой взгляд" В Сов. Спорте обозреватель, у которого тоже свой взгляд, похвалил Чалова за первый тайм и перечислил позитивные моменты. Поэтому не надо "свой взгляд" считать правильным и объективным.
    Юрниекс1
    Юрниекс1 ответ Zak11 (раскрыть)
    сегодня в 22:44
    Единственный плюс Соболева- умение нырять в штрафной. А сегодня и нырнуть не сумел..
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 22:43, ред.
    Уважаемый, у тебя не совсем четкое понимание использованного тобой слова "деградант". Давай я тебе поясню Это существительное от глагола деградировать, согласен? Далее что такое деградировать,? По простому это опускаться вниз ниже какого то уровня. Если Смолову 30 лет, то он в принципе может деградировать, т.е. играть хуже чем в 23-24 года. Т.е. деградирует 6-7 лет. Согласен? Поехали дальше. Чалову 22 года. Сколько лет он деградирует, с какого возраста.?. Поэтому , если ты человек серьезный, то согласишься, что термин выбрал неудачный. Чалов сыграл сегодня неважно, хотя Сов. Спорт хвалит за 1 тайм. Возможно им виднее. Но то, что Чалов не был худшим на поле это точно. На поле играл и двигался заметно один Фомин. А Ионов - вообще недоразумение, а Кузяев.? А. Миранчук - сплошная суета и ни одного разумного действия. Потом не надо забывать изречение " Не стреляйте в пианиста = он играет как умеет". Они все у нас играют как умеют и не виноваты в том, что их вызывают , считая лучшими. Молодежь редко когда с первых игр показывает свой уровень. Чалов в частности может и заиграет в сборной, а может и нет Никто этого не знает. Просьба не использовать в речевых оборотах слов , смысл которых не соответствует ситуации. Хотя мне в принципе все равно.
    Палыч82
    Палыч82 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 22:42
    Смотрю речь у вас про товарняки, то странно, что Зобнина туда определили, все таки игрок основы. Не то что достигший своего потолка по мнению французских болельщиков Головин,)
    Beekeeper
    Beekeeper
    сегодня в 22:42
    судя по комментариям наша Сборнаяя дзюбила всю игру, хорошо что я не смотрел, знал что не стоит тратить время.
    Oplot
    Oplot
    сегодня в 22:40, ред.
    Феноменальны матч!Тактический гений Черчесова заметен сразу,как он комбинирует игрой!Состав сборной был очень мощный игроки показывают выдающийся футбол(очень напоминает игру сборной Испании Луиса Арагонеса),но самое главное это качество игры,что сборная показала тот самый се*суальный футбол а не туро зацикливаться на результат.С такой игрой наша команда будет одним из главных фаворитов ЧЕ и Мундиаля в Катаре!
    Юрниекс1
    Юрниекс1
    сегодня в 22:38
    Вторая серия комедии..Первая- выступление наших клубов в еврокубках..Тьфу..
    Верг
    Верг ответ nikoladolgov (раскрыть)
    сегодня в 22:35
    ты хотел сказать головку?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 22:35
    Без Дзюбы и голову некому подставить ....
    Serebryakoff
    Serebryakoff
    сегодня в 22:32
    Ну норм. Не потеряли, а увезли "очки"
    Zak11
    Zak11 ответ alex074 (раскрыть)
    сегодня в 22:24
    Ну к примеру Соболев на мой взгляд за 5 минут после выхода на поле сделал больше чем Чалов за всю игру. Врожденный хейт против игроков Спартака чтоли? Соболев обострял, пробил хорошо в одном эпизоде, чуть не забил гол.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    сегодня в 22:23
    капитан заразил всю сборную этим словом...
    10 Seconds to Mars
    10 Seconds to Mars
    сегодня в 22:23
    Ахахахахааха )))
    arzamas
    arzamas
    сегодня в 22:22
    Это игра товарищестская, т.е. это тренировочная игра двух команд, которые одновременно но самостоятельно играли на одном газоне каждая в свой футбол. Одним словом спарринг в самом его наивысшем смысле.
    Мне уже на 5-6 минуте стало все понятно и я свои органы чувств решил прекратить насиловать унылым зрелищем и таким же беспонтовым комментарием теледиктора. Хорошо что не было автогола в какие-нить ворота и поэтому все дискуссии об этом так сказать спортивном состязании упрутся в определение что такое есть спортивное состязание.
    Не понимаю, для чего это унылое ,,вно показывают по центральному спортивному каналу?
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