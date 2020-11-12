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0 : 0
завершен
сегодня, 20:00
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Стадион Зимбру
Телетрансляция: МАТЧ ТВ, МАТЧ ПРЕМЬЕР
|Рата Вадим
|37’
|61’
|Джикия Георгий
|Ионицэ Артур
|61’
|Спатару Дану
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Кучаев Константин
|Ионов Алексей
|53’
|Обляков Иван
|Кузяев Далер
|Кочук Евгений
|Каймаков Михаил
|64’
|Дамашчан Виталий
|Николаеску Ион
|64’
|64’
|Соболев Александр
|Чалов Фёдор
|66’
|Мостовой Андрей
|Черышев Денис
|68’
|Миранчук Антон
|Миранчук Алексей
|68’
|Кудряшов Федор
|Жирков Юрий
|Спатару Дану
|Чеботару Евгений
|83’
|Дрос Кристиан
|Платика Сергиу
|90+1’
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|3
|Предупреждения
|1
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Так где уровень Головина по результатам команды? С ним в полной безнадёге или без него в лидерах? Но хоть у Головина есть задатки, а у Чалова полная деградация.
Тут в первом случае молодец Гинер продал вовремя, а во втором случае поступил как барыга, но прогорел. Теперь Чалов только в Молдову продавать!!!
Так где уровень Головина по результатам команды? С ним в полной безнадёге или без него в лидерах? Но хоть у Головина есть задатки, а у Чалова полная деградация.
Тут в первом случае молодец Гинер продал вовремя, а во втором случае поступил как барыга, но прогорел. Теперь Чалов только в Молдову продавать!!!
Ты пытаешься мне навязать то, чего я не говорил, при этом прославить игроков ЦСКА, но зачем ты это делаешь?
Я тебе уже сколько раз говорил не стоит себя ставить выше остальных, это как минимум не красиво! Ты ещё про ошибки других начни опять писать как раньше, хотя ты делаешь не меньше других.
Да и последний и самый главный вопрос: "Зачем ты мне это всё пишешь?"
Ты пытаешься мне навязать то, чего я не говорил, при этом прославить игроков ЦСКА, но зачем ты это делаешь?
Я тебе уже сколько раз говорил не стоит себя ставить выше остальных, это как минимум не красиво! Ты ещё про ошибки других начни опять писать как раньше, хотя ты делаешь не меньше других.
Да и последний и самый главный вопрос: "Зачем ты мне это всё пишешь?"
Несомненный успех тренерского гения Черчесова ....
Собраны несомненно лучшие игрочишки России.
Несомненный успех тренерского гения Черчесова ....
Собраны несомненно лучшие игрочишки России.
Мне уже на 5-6 минуте стало все понятно и я свои органы чувств решил прекратить насиловать унылым зрелищем и таким же беспонтовым комментарием теледиктора. Хорошо что не было автогола в какие-нить ворота и поэтому все дискуссии об этом так сказать спортивном состязании упрутся в определение что такое есть спортивное состязание.
Не понимаю, для чего это унылое ,,вно показывают по центральному спортивному каналу?
Мне уже на 5-6 минуте стало все понятно и я свои органы чувств решил прекратить насиловать унылым зрелищем и таким же беспонтовым комментарием теледиктора. Хорошо что не было автогола в какие-нить ворота и поэтому все дискуссии об этом так сказать спортивном состязании упрутся в определение что такое есть спортивное состязание.
Не понимаю, для чего это унылое ,,вно показывают по центральному спортивному каналу?