Италия. Серия А 2025/2026

В Сеть попали изображения четвёртой формы «Ювентуса» на этот сезон

вчера, 22:29

Изображение четвёртой формы «Ювентуса» на сезон 2025/26 с «полосатым дизайном в чёрно-белых тонах» утекло в сеть. Издание FootyHeadlines опубликовало первые изображения комплекта.

Форма создана Adidas совместно со Studio Sgura и отличается от традиционных вертикальных полос клуба. Логотипы Jeep и Visit Detroit размещены компактно между эмблемой Adidas и гербом.

Комплект выйдет в ближайшие недели и, вероятно, будет использован в заключительных официальных матчах текущего сезона. Это третий случай выпуска четвёртой формы «Юве» после сезонов 2019/20 и 2020/21.

chromage
chromage
сегодня в 06:31
Зэки оценят да )
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:31, ред.
Что за ерунда? Я так и знал, будет что-то эдакое... Есть цвета клуба, есть символика... Откуда это берётся? Странный какой-то подход у дизайнеров.
shur
shur
вчера в 22:34, ред.
...не в форме дело,главное чтобы игра не переросла в этот траурный наряд или это что то из тюремного стиля?!
Гость
