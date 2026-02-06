В Сеть попали изображения четвёртой формы «Ювентуса» на этот сезон

1770406190

вчера, 22:29

Изображение четвёртой формы «Ювентуса» на сезон 2025/26 с «полосатым дизайном в чёрно-белых тонах» утекло в сеть. Издание FootyHeadlines опубликовало первые изображения комплекта.

Форма создана Adidas совместно со Studio Sgura и отличается от традиционных вертикальных полос клуба. Логотипы Jeep и Visit Detroit размещены компактно между эмблемой Adidas и гербом.

Комплект выйдет в ближайшие недели и, вероятно, будет использован в заключительных официальных матчах текущего сезона. Это третий случай выпуска четвёртой формы «Юве» после сезонов 2019/20 и 2020/21.