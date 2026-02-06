«Атлетико» потерял Барриоса перед полуфиналом Кубка Испании

1770406420

вчера, 22:33

«Атлетико Мадрид» готовится к предстоящему на следующей неделе полуфиналу Кубка Испании без ключевого полузащитника . «Кольчонерос» выдали лучшую игру сезона, разгромив «Бетис» 5:0 в четверг в четвертьфинале турнира, но победа обернулась серьёзной потерей.

Барриос вышел на поле с повреждением, полученным ранее в игре против «Леванте», и продержался всего 10 минут второго тайма. Игрок покинул поле, сильно хромая, а клуб официально подтвердил травму задней поверхности бедра правой ноги.

Полузащитник точно пропустит первую игру полуфинала с «Барселоной» и, вероятно, будет вне игры несколько недель.