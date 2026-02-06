Top.Mail.Ru
«Атлетико» потерял Барриоса перед полуфиналом Кубка Испании

вчера, 22:33

«Атлетико Мадрид» готовится к предстоящему на следующей неделе полуфиналу Кубка Испании без ключевого полузащитника Пабло Барриоса. «Кольчонерос» выдали лучшую игру сезона, разгромив «Бетис» 5:0 в четверг в четвертьфинале турнира, но победа обернулась серьёзной потерей.

Барриос вышел на поле с повреждением, полученным ранее в игре против «Леванте», и продержался всего 10 минут второго тайма. Игрок покинул поле, сильно хромая, а клуб официально подтвердил травму задней поверхности бедра правой ноги.

Полузащитник точно пропустит первую игру полуфинала с «Барселоной» и, вероятно, будет вне игры несколько недель.

9e435zwhfxfa
9e435zwhfxfa
сегодня в 05:25
Против Барселоны у них итак мало шансов, а тут ещё травмы
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:39
Матчи Атлетико мало смотрел. Но Барриос провел крутую игру с Реалом 5-2..особенно понравился как он забрал мяч у Каррерас а и пасовал на Серлота. Да, это потеря команды Симеоне. Но вроде они купили Варгаса из МЛС.. посмотрим что за зверь))) вон Лукман сразу завелся против Бетиса
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:26
Надеюсь что парень быстро восстановится
Гость
